逾7300港生赴英升學創新高 有私校5人搶1位 港名校精英加入競爭

【晴報專訊】英國是港生升學熱門地點，當地有統計發現，今年私立學校的香港留學生人數飈升逾20%至7,383人，近半為新生，創歷年新高，有學校出現5人爭1個學位的情況，當中不乏名校生，部分私校需提前至6月起面試「揀精英」。有升學顧問指，過去2年赴英升學人數升近90%，當地明年逾20間私立初中日校的學位已爆滿。

有升學顧問指，近2年赴英升學人數飈升86%。（資料圖片）

英國私立學校協會統計逾千間會員學校數據，截至今年1月共有5.6萬名國際學生，其中中國佔首位，達8,002人；其次是香港，共7,383人，按年升23.8%，其中3,142人為本學年才入學新生，按年升28.8%；有5,845名赴英港生的父母居於海外，其餘1,538名港生的父母跟隨移居英國，為去年同期的3倍，其中897人為新生。

部分學校 提前面試篩選

過往9至10月是報讀英國私校的高峰期，但今年至少23間私校均會提前在6月作優先面試，包括英國私立預科學院Oxford International College，其首席教育總監Yasmin Sarwar稱，以往平均3人爭1個學位，現已變成5人爭1個學位，當中不乏香港的名校生，故部分私校提前至6月起進行面試，期望篩選成績優異及有潛質的學生。

赴英升學人數增，令當地學位更緊張。圖為英國牛津。

英識教育執行總監陳思銘指，自英國推出BNO「5+1」移民簽證後，近2年赴英升學人數飈升86%，每年達1,200至1,300人，大部分報讀私立學校，其中一半學童父母會跟隨移居，「我們要做埋『移民顧問』」。

他直言，以往到英國升學的學生，絕大部分為家庭富裕及成績優異，但去年自開放移民簽證後，「任何人都可以過去升學」，令學位更趨緊張，有超過20間英國私立日校已表明，明年初中學位已爆滿，其公司亦接到近千人查詢明年英國升學情況，相信未來2至3年本港退學潮及移民潮將延續。

逾20間日校 明年初中學位已滿

除了中學外，博華海外升學中心總經理鄺煒立稱，去年赴英升讀大學的港生按年升30%，令當地學位更緊張，尤其是較知名的大學，今年的「剩餘學位」僅剩小量，如人文科，其餘較熱門的醫療、電腦、商科等均已爆滿，部分學生因而選擇提早一年入學，例如有名校中五優才生，今年放棄留港考文憑試，提前赴英讀基礎班，希望能夠升讀商科。

他續說，部分港生亦有別以往，會不計生活成本，首選大城市如曼徹斯特、倫敦等地區升學，希望日後移居後方便覓得理想工作。