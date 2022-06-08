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08/06/2022

優の良品全線結業 工會︰料涉百員工欠薪達$130萬

#優の良品 #零食店 #結業
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　　【晴報專訊】近日網傳創立近30年的連鎖零食店「優の良品」全線結業，至昨日該公司證實有關消息，並指會盡快向員工發還本月工資，未來亦希望能重新營業。有工會料約100名員工受影響，又謂有員工稱未收到上月工資，欠薪或達130萬元。勞工處指已聯絡僱主了解情況，並提醒僱員可向處方尋求協助。

 

「優の良品」於1993年創立，全盛時期曾於內地和歐美設有分店，昨證實全線結業。

 

　　位於葵涌的優の良品中心昨未有關門或貼出告示，有保安透露辦公室仍有員工上班，但拒傳媒採訪。公司發言人回應查詢時稱，因疫下通關無期，全港各分店租約期滿後將終止營業，近日最後4間分店亦結束，但強調已向員工發放上月工資，本月工資將按勞工法例發還，也沒有欠租，又謂不排除通關後會重新營業。

 

有員工未獲發上月工資

 

　　香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠透露，有員工前日才接獲公司結業通知，亦有人反映仍未獲發上月工資，但引述公司稱最遲下周發還剩餘工資和補償。他估計，受影響員工約100人，公司或需發還逾130萬元工資，暫未接獲員工求助，期望公司盡快計清假期和欠薪。

 

上月獲保就業批近$40萬

 

　　翻查資料，「優の良品」上月獲政府批出39.6萬元的「保就業計劃」資助，創新辦回應稱不評論個別個案，但如公司收取部分補貼後倒閉，政府將停發餘下補貼，並盡力追回未用補貼，及就未能維持受薪僱員人數罰款。勞工處則指，對事件表關注，亦已聯絡僱主了解情況，並提醒受影響僱員可尋求協助。

 

　　「優の良品」於1993年創立，主要售賣涼果小食，以其售價低廉而廣受歡迎，曾多次獲選為本港代表品牌，全盛期更曾於內地和歐美設有分店、員工多達700人。

 

 

轉載自: 晴報

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