【消委會測試】方包鈉含量升 1款吃兩片達每日上限2成

【晴報專訊】三文治是常見輕食，方包亦是早餐之選，惟要慎防墮「三高」陷阱。消委會測試28款白方包及麥方包，發現平均鈉含量較2018年同類調查微升，其中最高鈉的樣本，以2片砌成三文治的鈉含量已佔每日建議上限約2成；另逾半樣本無營養標籤或標示與測試結果不符，Don Don Donki一款方包含反式脂肪，但標示為零，要交食安中心跟進。

消委會測試28款方包均不屬「高鈉」，但平均含量較4年前高。

製三文治 配芝士火腿易超標

測試涵蓋方包及麥包各14款，其中每百克鈉含量介乎208至567毫克，雖全部不屬「高鈉」，但平均含量較4年前同類調查高，方包鈉含量平均升3.1%，麥包則升2.5%。以鈉含量最高的星美樂原味T65方包計，2片方包已含452毫克鈉，佔世衞建議成人每日攝取上限約2成，倘再配芝士及火腿等高鈉食物，全日超標風險更高。

各樣本脂肪含量則介乎1.1克至11.9克，全部未算「高脂」，但Don Don Donki的「Ultra Fluffy Toast」總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量最高，料因牛油和忌廉含量較多；另樣本標示不含反式脂肪酸，但檢出每100克有0.53克，不符指引，已交食安中心跟進。Donki指正與供應商跟進，為安全起見會先將產品下架。

有6個麥包樣本含防腐劑丙酸，但未超標，消委會指正常食用應不影響健康。

大部分樣本 營養標籤不符或從缺

另17個樣本標籤有問題，最少7個未按法例要求附上營養標籤，另有9款最少有1項營養素的標示與測試結果不符，其中3個標示為「高纖」，但有2款實際只能達膳食纖維「來源」的標準，1款甚至未達「來源」標準。三者之一的「英王麵包」製造商指，已即時將產品送第三方測試，會檢視生產流程確保標籤準確。

消委會總幹事黃鳳嫺指，部分店家考慮衞生，在出售前才將方包改為預先包裝，但縱出於好意亦要符法例要求。她又提到，製作麵包難免要加鹽以維持口感，建議市民考慮自製減糖、減鹽麵包，又籲廠商確保標籤內容準確免誤導。

下一頁：消委會：不應依賴作求醫指標 非醫療用血氧計手震會干擾