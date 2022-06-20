累計80宗源頭不明BA.2.12.1 14廈播毒 歐家榮︰不會重返第5波高峰

【晴報專訊】疫情續破千，昨多1,276人確診。衞生防護中心指，社區累計出現250宗Omicron BA.2.12.1個案，高達80宗源頭不明，最少14幢大廈出現傳播，預期相關亞系變種個案會持續上升。惟他強調，現時本港接種率高，且政府專家顧問袁國勇估算9成人口已有免疫力，「肯定不會重返第5波高峰水平」。

港昨多1,161宗本地確診，115宗輸入個案，共1,276人染疫；另多2名52歲和86歲男子離世，他們已打2至3針，但有糖尿、中風等病史。

傳染病處首席醫生歐家榮

傳染病處首席醫生歐家榮指，昨多14宗BA.2.12.1病例，6人無源頭；本地BA.2.12.1增至250宗，當中55%人無病徵，80人無源頭，14幢大廈有聚集性爆發，平均涉2、3戶人，有共用天井或是相隔數層同坐向的單位。

院友抽痰時疑遭感染

他指，有證據顯示BA.2.12.1傳播力更高，惟暫無人需入住深切治療病房或現二次感染。另有7宗疑BA.4或BA.5，3人是麗豪航天城酒店染疫員工家屬，料染BA.5。

院舍續爆疫。沙田賽馬會善寧之家有1名院友抽痰時，疑遭兼職物理治療師感染；觀塘曉光護老中心1名清潔工確診，他有參與餵飯，7名院友列密接；油塘香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院有1名照顧員出現病徵同日有上班，13名院友列密接。

港9成人口免疫 料不會爆炸式上升

對疫情走勢，歐坦言難以估算，相信升勢持續，惟本港接種率高，重症及死亡率穩定，且政府專家顧問袁國勇估算全港9成人口有免疫力，相信不會出現爆炸式上升，「肯定不會重返第5波高峰水平」。