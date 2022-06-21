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21/06/2022

少運動頻吃外賣 報復式堂食 疫下4成人增肥10%

#肥胖 #BMI #外賣
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　　【晴報專訊】疫下活動量大減，外賣網購成風，令港人體重瀕失控。香港肥胖學會調查發現，近4成人在2年間增重10%，4%人更重逾20%，過半數「肥底」人士更自評「肥上加肥」；逾7成人嘗試減肥5次，但一半人隨即「反彈」4次。學會建議，體重指標（BMI）逾23的人士，減肥前應先尋求醫生專業建議。

 

疫情下，不少人較以往更頻繁叫外賣。（設計圖片）

 

　　香港肥胖學會上月27日至本月6日，訪問559名18歲或以上港人，36%人自評較2019年底疫情發生前增重10%，4%人增重逾20%；以體重60公斤計算，即重6至12公斤。另本身肥胖者（即BMI逾25）問題更嚴重，53%人自評更肥，較常人的25%高。徐俊苗

 

7成人平均減肥5次 半數反彈4次

 

　　內分泌及糖尿科專科醫生兼學會創會主席袁美欣指，第5波下港人運動量更少，更常吃零食，叫外賣傾向是之前的2倍。疫情趨緩時亦傾向「報復式進食」，44%人稱要把握機會多外出用膳，19%和18%增外食分量和用餐次數，「疫下外賣App、超市送貨服務更發達，足不出戶可解決生活所需；夏天天氣熱難做戶外運動，上健身室要付費，家居又細，更難重拾運動習慣。」

 

　　另調查發現，7成人曾嘗試減肥，平均頻率達5次，主要靠節食及運動；逾3成人用減肥藥，但當中僅6%人經醫生處方，副作用風險高；且逾半人稱運動後不能減磅，平均試過減肥後4次「反彈」。有50歲女教師本身減至74公斤，第5波下長期在家工作，曾反彈至87公斤，至近日再做運動才減至67公斤。

 

徐俊苗（右）指，疫情放緩後多了1至3成人因肥胖求醫。左為袁美欣。

 

　　外科專科醫生兼學會現任主席徐俊苗指，不少人重視肥胖引起的三高等「共病」，卻認為肥胖靠節制可解決，鮮有求醫，惟肥胖本身亦是病；且部分人受遺傳影響致體脂平衡點較高，當體重稍降，身體怕「餓死」即調整荷爾蒙，致食慾大增，新陳代謝及卡路里燃燒減慢，攝取相同熱量亦會增磅。另最新研究指BMI逾33者因基礎熱量代謝率高，運動時易有「抵銷」機制；同樣運動量消耗卡路里較常人低三分一。

 

 

轉載自: 晴報

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