故宮館特別門票已售逾8成 部分珍品展期僅1月 最大展廳重組乾隆生活

【晴報專訊】西九故宮文化博物館下周六（7月2日）對外開放，館內9個展廳已大致完成布置，有主題展廳會細說清代帝王一天的生活，而兩個特別展將分別展出晉唐宋元的珍貴書畫，及由羅浮宮借出的馬文化展品。館長吳志華指，部分展品只展出約1個月，目前參觀門票已售出一半，特別展門票已售出逾8成。

西九故宮文化博物館

特首林鄭月娥昨在開幕禮稱，期望香港故宮可肩負好推動港人國民身份認同的責任。

吳志華稱，大部分展品在本月中抵港及完成布置，僅少數涉象牙或牛角的展品有較嚴格出入口規定，預料明日亦會到港。

乾隆彩雲幅壽字金龍紋男龍袍

清祟德年間「大清受命之寶」盤龍紐玉璽

9個展廳以展廳2「紫禁一日︰清代宮廷生活」佔地最大，佔1樓全層，由副館長王伊悠策展，來港的914件故宮文物中，三分一都會在此展出，內容會重組乾隆皇帝由清晨4時起床後，由梳洗穿衣、讀書、辦公等生活細節。王稱，展廳入口部分燈光較暗，正是模仿乾隆起床時的天色，從而感受他忙碌的一天。

兩特別展 書畫及馬文化為題

乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶

多件展品都可反映乾隆為人和性格，如畫作《臚歡薈景圖之釐延千梵》是以「孝」見稱的乾隆命宮廷畫師，以近10年時間繪製，賀其母崇慶皇太后80大壽。另外，乾隆掌權逾60年，但元配富察皇后早逝，他往後半世紀都沒忘記愛妻，展廳最後部分展出由浸大視覺藝術學院首席教授邵志飛設計的多媒體藝術裝置《夢境》，參觀者可躺下欣賞天花投影，感受乾隆夢見亡妻之情。

多媒體藝術裝置《夢境》

展廳8則以晉唐宋元代書畫為題，30件珍品將分3期展出，包括宋徽宗所繪的《雪江歸棹圖》，是他名下唯一雪照山水畫。該展廳燈光比展廳2更暗，館方解釋不少展品有千年歷史，對光綫較敏感，不展出時需要鋪紙張遮光，1個月後便要回北京「休眠」始可再展出。

以晉唐宋元代書畫為題的展廳8，燈光比較暗，以保護對光線較敏感的歷史珍品，包括宋徽宗所繪的《雪江歸棹圖》

同為特別展的展廳9則以馬文化為主題，展出故宮及羅浮宮借出的13件珍品。

羅浮宮藏特修斯與半人馬像

王又指，部分展品是歷來首次展出，「去北京故宮也未必見過」，如位於展廳4的慈禧太后朝服像畫稿是在故宮圖書館檔案中被發現，比按稿所繪的正圖更罕見，是專為今次展覽而修復。

「去北京故宮 也未必見過」

至於展廳6和7則無故宮珍品，分別以本地收藏史和「故宮文化再詮釋」為主題，前者將展出本地不同私人收藏家捐出的藏品，後者則請來6位本地藝術家重新演繹故宮文化，例如張瀚謙設計的動態書法裝置，以機械手揮舞絲帶，模擬書法家的手部動作等。

香港故宮門票分50元及120元，前者可參觀7個常設展館，後者可加看兩個特別展，門票上周開始預售。

吳志華指7萬張門票已獲預訂，佔預售門票一半，特別展門票只餘17%，「好多展品一個月就走，唔會再嚟」，料開幕後反應或更熱烈，籲市民盡快購票參觀。

香港故宮昨午舉行開幕儀式，由林鄭月娥與國家文物局局長李群及故宮博物院院長王旭東等人一同主持，罕有露面的前特首曾蔭權亦有出席。林鄭稱能主持正式開幕感無比興奮，期望團隊肩負好推動港人國民身份認同的責任。