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07/06/2022

香港故宮文化博物館7月開幕！逾900件故宮博物院文物！一文睇清入場票價、開放時間、展覽內容

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　周末又多一個地方去啦！香港故宮文化博物館今日宣布，將於7月2日正式開幕，入場門票分兩種，最平$50就可以入場參觀，開幕首12個月，公眾更有免費入場的機會！想知道故宮文化博物館有咩特色？即將有甚麼展覽？即往下睇詳情啦！

 

香港故宮文化博物館

（圖片來源︰西九文化區網站）

 

　　香港故宮文化博物館定在7月2日（星期六）開幕，入場需要購買門票，分標準和特別展覽門票兩種︰標準成人門票售$50，只可參觀1至7號常設展覽廳；而特別展覽成人門票就定價$120，可參觀1至9號展覽廳。至於全日制學生、7至11歲小童、60歲或以上長者殘疾人士和綜援人士可獲半價優惠；6歲或以下小童、香港故宮之友會員（詳情於7月公布）和贊助人則可免費入場。

 

　　另外，為慶祝香港故宮開幕，由開幕起計一年起，大家逢星期三可透過網上預約免費入場（特別展覽和活動除外）。提提大家，開幕首3個月不設現場售票服務，開幕展首四星期的門票將於6月14日起公開發售，公眾可於香港故宮網站西九文化區網站，或透過「西九文化區」手機應用程式購票入場，也可於香港故宮的票務夥伴Klook香港中國旅行社飛豬旅行的網上平台購票。

 

　　博物館佔地約1.3萬平方米，樓高7層，由香港知名的許李嚴建築師事務所設計，位置鄰近M+博物館。博物館採用3個中庭空間的設計，是參照了紫禁城中軸水平遞進的空間佈局，大家站在中庭更可以飽覽入口廣場、香港島天際線及大嶼山的景觀，黃昏景色超唯美！

 

（圖片來源︰故宮官網）

博物館中庭的空間垂直遞進，巧妙地將不同樓連成一體。

（圖片來源︰故宮官網）

 

下頁睇︰開幕展有咩睇？

 

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