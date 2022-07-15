「安心」實名制透過電話卡實行 家居檢疫今戴手環 口岸陽性者直送隔離

【晴報專訊】疫情持續升溫，昨錄3,674人感染。確診者隔離措施今起收緊，新感染者若居家隔離，需佩戴電子手環；出境赴內地或澳門人士，若於口岸特別核酸檢測陽性，即日起會由專車被送入竹篙灣隔離。惟對醫衞局局長盧寵茂指「安心出行」將推實名制「紅黃碼」，創新科技及工業局局長孫東昨澄清，不會「專門實名制」，僅透過手機電話卡達到實名效果。

當局指無專門計劃強化安心出行實名功能

本港昨多3,417宗本地感染，257宗輸入，共3,674新症。另多6人病逝，包括佛教醫院紓緩治療科病房內1名慢性病患；同房5名病人、1名護士、1名職業治療師及3名病人服務助理亦中招。

增3674新症 多6人疫歿

居家隔離電子手環系統今啟動，新感染者不論經快測或核酸呈報，均可從政府派發的抗疫物資包中，獲分配電子手環；而資科辦人員會協助啟動手環，定位確保患者在隔離期內一直留家。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，暫僅確診者需佩戴，同住家人毋須用手環。

港大公共衞生學院教授高本恩在社交網批評，戴電子手帶防傳播效果微，反增不必要成本，更可能窒礙市民呈報陽性，可能令傳播更廣。

離境口岸亦實施新措施，即日起經深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸及機場返內地或澳門人士，若核酸檢測陽性，會即時獲發隔離令，並需在現場的「特定隔離區」等候，由專車送入竹篙灣社區隔離設施。而確診者入住翌日會再做核酸檢測，若證為新感染需隔離，若復陽可離開。

張補充，現時染BA.2.12.1、BA.4或5者亦會入隔離營，而昨多62人疑染BA.2.12.1，43人無源頭；疑似BA.4或5多32宗，一半無源頭。

變異毒個案 大部分無源頭

另港府內部對「安心」實名制說法現分歧。孫東昨澄清，「沒有專門計劃」強化實名功能，亦不會自動追蹤，強調待明年2月電話卡實名登記後，綁定電話卡的「安心」已等同實名，但強調盧寵茂稱「安心」實名制說法亦無錯，因他無交代時間表；至於「紅黃碼」亦未有實施時間，但政府已有相關人士紀錄，有需要時可取得資料。

此外，昨有292間學校呈報355宗陽性，當中4校個班別要停課一周，當中沙田聖公會主風小學3B班多達6名學生染疫。另多4間院舍爆疫，涉6名院友。