  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

29/07/2022

4886確診新高多5病歿 22月大女嬰危殆插喉恐腦病變

#劉宇隆 #肺炎疫情 #兒童
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】昨增4,886宗感染再創新高，並重現兒童中招後危殆個案。有居離島的22個月大女嬰，發燒數小時後抽搐，飛行服務隊花3小時才將她送往東區醫院治療；女童現危殆須插喉、用強心藥。

 

劉宇隆提醒家長，若子女呆滯、眼皮跳動，嘴抽動等持續，便應求醫。

 

　　政府專家顧問劉宇隆指，女童疑遭3歲胞姊傳染，病毒量高，恐出現腦病變。劉透露，聯合科學委員會下周將開會商討3歲以下小童接種疫苗安排，又指全港有逾50萬長幼未打針，若放寬「自由感染」，恐令他們「不幸」。

 

　　疫情再下一城，4,886宗感染中，有248宗屬輸入。而截至昨日，全港有55名11歲以下兒童住院。劉宇隆透露，1名22個月大女童前日咳嗽、發燒及打冷顫，當晚7時抽搐，因她居離島，家人輾轉送她到長洲醫院，再由飛行服務隊送往東區醫院搶救；現於兒童深切治療部留醫，情況危殆，須插喉用呼吸機及強心藥，因她神志不清，疑腦病變，照磁力共振後證有「嚴重病變」，腦水腫亦較嚴重；而其3歲胞姊有打針，前日在每日學校快測中陽性，相信她傳染胞妹；惟女童父母快測陰性。

 

　　劉坦言，女童當晚9時半才抵東區醫院，距發病已2、3小時，情況令人擔憂；離島傍晚後醫療支援少，坪洲、南丫島等無診所，須赴長洲求醫，惟相信無延誤，現未能加快離島送院安排。他提醒家長，抽搐未必僅4肢抽動，若子女呆滯、眼皮跳動、反眼球，嘴抽動等可能已抽搐，持續5至10分鐘便應求醫。

 

聯合科委會下周商3歲以下打針

 

　　劉指，女童病毒量高，CT值22，正待分析屬哪一種Omicron亞系。早前研究已證BA.2，比流感及副流感引致腦炎風險高1.8倍及4倍；「無病無痛」小朋友或因未發現的遺傳免疫缺陷病而出現重症。而衞生防護中心昨公布的亞系感染續升，BA.2.12.1佔整體個案的3.8%，BA.4或5則升至2.4%。劉指，BA.5致病性似乎較強，澳洲住院及死亡個案亦增。

 

　　劉續指，60歲以上長者及3至11歲幼童有逾50萬人未打針，若放任「自由感染」，某程度上對未能打針的幼兒，及未打完3針的年逾8旬長者是「不幸」。聯合科學委員會下周將商討3歲以下打針安排，他承認，本港2款疫苗未有足夠幼兒接種第3期臨床數據，但美國、以色利、加拿大和澳洲已開打，促公眾「不要迷戀金標準」。

 

　　另昨多5名56至100歲患者死亡，有84歲翁患嚴重慢阻肺病，在家暈倒，送院時無呼吸；有68歲男曾做肝移植及有腎衰竭，在家暈倒送院1日後不治。5間老人院爆疫，6名院友及1名員工感染。315間學校呈報409宗確診，7校有16名學生染疫，7班要停課1周。

 

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#劉宇隆 #肺炎疫情 #兒童

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk