美食博覽下周四開鑼 無試食奇招吸客 $1鮑魚投籃

【晴報專訊】美食博覽下周四（11日）起一連5日在灣仔會展開鑼，惟疫下場內續不設試食，參展商惟有各出奇招吸客，包括「$1鮑魚當入樽」，鬥快投中即贏300罐即食鮑魚；另有1元鮑魚雞煲兼即場示範煮雞煲和播放「雞啼聲」招徠；也有網購平台設fb抽獎即送雙人套房Staycation。參展商對今年人流感樂觀，銷情則寄望下周日（7日）派發的消費券，冀市民更「鬆手」。

鮑魚投籃遊戲，參加者2人一組鬥快投中50隻鮑魚，即可贏得300罐即食鮑魚。

$1鮑魚雞煲

貿發局則籲入場市民勿「偷雞」進食，保障疫下安全。



美食博覽分為「公眾館」、「尊貴美食區」及「貿易展」。「公眾館」有逾430間展商參與，入場費25元；而「尊貴美食區」涵蓋亞洲及歐美的頂級美食，則須額外付費入場；另新增「啤酒。暢飲」主題，引入多間本地手工啤酒；連同家電、家品、美與健生活博覽、香港國際茶展，共1,000間展商參與。



參展商睇好人流 冀消費券助銷情



疫下續不設試食，參展商出盡法寶吸客，第二年參展的「樂婷媽媽」除推限量1元鮑魚雞煲外，更會即場示範煮雞煲及播放「雞啼聲」，並設夾公仔機，創辦人Jessica指去年首次參展，首日下午4時前已沽清逾千個雞煲，故今年加大攤位1倍，新增雞煲券幫市民「減重」，相信消費券帶動下，生意可升1倍。



首次參展、專售沙律飲的FUTURE SALAD創辦人Angus則擔心，不設試食難信服產品「好味」，非一般排毒飲品，故登記做會員後會免費派發試飲裝逾1,000份。



安記海味則是疫後首年參展，特設「$1鮑魚當入樽」遊戲，首日會向頭10名入場人士派發投籃證，參加者2人一組，鬥快投中50隻鮑魚，即可贏得300罐即食鮑魚，總值1.35萬元；而10名參賽者每人亦可獲50罐即食鮑魚。安記負責人陳鳳儀指，經濟不景下特別加大折扣，以福袋為例，以往售逾200元，今年5件產品僅198元，直言對人流感樂觀，但銷情則「無太大期望」。



貿發局籲勿偷雞飲食



首次參展的全韓貨購物平台MemoMalls，則推1元限量增量裝韓國泡菜大王水餃、購688元急凍套裝，即送價值約500元的多功能三合一煮食煲，且僅購買任何產品，上載相片至fb及留言，最別出心裁的留言即贏價值$2500沙田凱悅酒店雙人套房Staycation一晚，電子商務經理韓小姐稱，早前有參加書展的「零食世界」，銷情較預期好，今次更正值派發新一期消費券，料市民消費更「鬆手」，預期生意有20至30%增長。

$1韓國泡菜大王水餃

$1長壽麵線禮盒

貿發局署理總裁張淑芬呼籲勿「偷雞」飲食

對餐飲業界建議設「試食專區」，貿發局署理總裁張淑芬表示，美食博覽屬公眾展覽，與純貿易展覽不同，去年入場人次便達37萬，需保障公眾安全，難設試食區，更呼籲市民不要「偷雞」飲食。她續說，去年展商已有經驗，市民亦配合，大會會派員巡查，並設人流管制。