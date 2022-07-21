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21/07/2022

扮專家要識審時度勢！你必須擁有的6度板斧：身體語言！心理博弈！還有甚麼？

#玄學 #面相 #專家 #相學 #顧問
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　顧問好多時要扮專家，最近網上傳來一個諷刺顧問的英文故事，鮮活攪笑。現稍為濃縮如下：

 

　　牧童在草地上放羊，突然一架「波子」（保時捷）停在他面前，司機身光頸靚，一身名牌，他下車向牧童說：

 

　　「如果我估到呢度有幾多隻羊，你可唔可以送一隻羊比我？」

 

　　牧童望著整個山頭的羊，答：「OK吖。」

 

　　跑車主人迅速上網，登入太空總署網頁，用GPS掃描了草地，再開啓資料庫和十個Excel表，用了好多演算法和樞紐分析，跟著打印了150頁報告，算出答案是1586隻。

 

　　牧童說：「好嘢喎！你揀一隻羊啦。」

 

　　跑車男揀了隻可愛的動物，放進「波子」內。

 

　　牧童說：「如果我估到你嘅職業，你可唔可以還番佢比我？」

 

　　「OK吖。」

 

　　「你係管理顧問。」

 

　　「你點知㗎？」

 

　　「好簡單！第一：你不請自來；第二：你收錢講D我已經知嘅嘢比我聽；第三：你對我做嘅嘢一無所知。」

 

　　他頓一頓說：「好咧，比番隻狗比我！」

 

　　香港這地方，甚麼人都可以做顧問、扮專家，包括收費的和免費的，範圍涵蓋如何管好一盤生意、一筆投資、一個情人、一段婚姻等等。

 

　　要成功做顧問，尤其是要收錢的，需有幾度板斧：

 

一、聆聽解碼：接收訊息時，要把真料和噪音分開，又要把客觀和主觀的「真相」分開，做顧問的首要任務，是找到問題所在，和提供解決方法，但不少客戶都選擇性披露事實，又或者根本看不到事實，甚至不想知道事實，我們要細心聆聽，用人腦分析，才能決定究竟應該「去到幾盡」，因為太「就住」，客戶覺得你冇料；太勇猛，又可能傷到玻璃心。「真相」講多少？如何切入，怎樣呈現？都具心理博弈的原素，有時企業高層與marketing部門有矛盾，或後者根本就是問題所在，顧問拿捏此中分寸，很講EQ。

 

二、循環大法：一個「大路」的方法，就是收集了客戶提供的資料後，循環再用，又加一些市場資訊，然後以吸睛的Keywords，有條理的邏輯，華麗的陳述，把資料從新包裝，慳水慳力。

 

三、並無定法：出色的顧問憑自己的觀察、歷練、洞見、創意，可以泡製出線上線下、無疆界、多渠道的方案，令企業的面目煥然一新、公司的盈利紀錄亦同時刷新。

 

四、眼神堅定：開會時視線切忌游離，要有焦點，抓住對方的注意力，反映自己成竹在胸。

 

五、身體語言：動作要清脆、坐姿要精神、聲調宜有起伏、吐字務必鏗鏘，形象要有權威性，但不是攻擊性。

 

六、基礎功夫：要熟悉行業景況、消費心理、政府政策、經濟脈搏、時事大局……等宏觀大勢，隨時套用。

 

　　扮專家要審時度勢、鑑貌辨色，才能做一齣好戲！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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