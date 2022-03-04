春夏穿搭備忘：找到你的命定頸鏈！《Vogue》全球編輯總監的彩色寶石頸鏈，時尚、長青、百搭！

傳統觀念裏，73歲對應的是退休、老年。但就是有一個不被年齡、外界約束的安娜·溫圖爾。

1988年，39歲的安娜·溫圖爾（Anna Wintour）正式出任美國版《Vogue》主編，至今已經34年，2020年安娜擁有了兩個新頭銜，一個是Vogue全球首席內容官，另一個則是《Vogue》全球編輯總監，並且對全球30多個市場的出版物擁有最終發言權。換句話來說，只要是《Vogue》的內容她不滿意，不管是哪個國家哪個地區，她一句話就能讓這個內容消失。可以說，從12月中旬開始安娜·溫圖爾已經是雜誌界最有權勢的人之一。

眾所周知，普通人每天都要面對兩大世紀難題：吃甚麼？穿甚麼？所以更多人好奇：作為世界頂級雜誌主編的Anna，在這麼忙碌的工作中如何同時兼顧高效穿搭和時尚？我們一起看她的回答：

不得不說Anna這個方法，太絕了。連身裙，本身自成一套，不用費盡心思搭配，而不同的印花風格各異，避免了裙裝過於單一、雷同的問題。

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