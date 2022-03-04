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04/03/2022

春夏穿搭備忘：找到你的命定頸鏈！《Vogue》全球編輯總監的彩色寶石頸鏈，時尚、長青、百搭！

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

    Academy of Image Mastery

    FacebookPC Image Consulting Academy of Image Mastery

    微信公眾號：本形象

    微信影音號：本形象Pris教練室

    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　傳統觀念，73歲對應的是退休、老年。但就是有一個不被年齡、外界約束的安娜·溫圖爾。

 

　　1988年，39歲的安娜·溫圖爾（Anna Wintour）正式出任美國版《Vogue》主編，至今已經34年，2020年安娜擁有了兩個新頭銜，一個是Vogue全球首席內容官，另一個則是《Vogue》全球編輯總監，並且對全球30多個市場的出版物擁有最終發言權。換句話來說，只要是《Vogue》的內容她不滿意，不管是哪個國家哪個地區，她一句話就能讓這個內容消失。可以說，從12月中旬開始安娜·溫圖爾已經是雜誌界最有權勢的人之一。

 

　　眾所周知，普通人每天都要面對兩大世紀難題：吃甚麼？穿甚麼？所以更多人好奇：作為世界頂級雜誌主編的Anna，在這麼忙碌的工作中如何同時兼顧高效穿搭和時尚？我們一起看她的回答：

 

 

　　不得不說Anna這個方法，太絕了。連身裙，本身自成一套，不用費盡心思搭配，而不同的印花風格各異，避免了裙裝過於單一、雷同的問題。

 

下一頁：Anna Wintou如何配搭頸鏈？

 

 

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