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25/03/2022

裇衫、西裝外套、Slip Dress怎樣揀選？記住這些要點，與「廉價感」衣服講拜拜！

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
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    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　疫情一波接一波，居家辦公成為了很多人的生活常態。

 

　　在居家辦公、減少社交的大環境下，相信很多人都不需要每天出門或者每天搭配衣服，經過長時間的居家體驗，我發現，雖然出門次數少了，但是我們依然有最原始的購物欲，依然會給自己添新衣。

 

　　出門機會少其實是給了我們一個機會，讓自己開始考慮衣服的品質，而非數量。那怎麼分辨衣服的廉價感和品質感呢？

 

 

　　先分享一些生活中最常見的「廉價感」衣服：

 

1、    容易皺且沒燙的衣服

 

　　衣服起皺（排除服裝本身是做舊或特殊工藝設計）會給人一種穿過沒洗或者從雜物堆拿出來的感覺，除了讓衣服看起來沒有質感，也會讓穿著的人看起來邋遢。

 

2、    掉色明顯或有暴曬色差的衣服

 

　　這兩種情況都會導致衣服的顏色發白、泛黃、發灰，時間久了可能完全變成另外一種顏色，顯得衣服陳舊沒有質感。

 

3、    起球的衣服

 

　　貴的、便宜的衣服都有起球的可能，尤其是毛衣、衛衣、大衣一類，起球會讓衣服的質感大打折扣，日常可以用剃毛球工具來護理。

 

4、    黏毛的衣服

 

　　養寵物或者喜歡深色衣服的人很容易碰到這種情況，也是讓衣服看起來「廉價感」的原因之一。

 

　　其次，分享一個關於西裝外套質感的辨別公式：

 

　　面料質感差（例如：輕透面料）+ 複雜的設計=極其容易翻車/廉價感

　　質感面料好（例如：垂感面料）+ 簡潔的設計=質感好的概率高

 

 

　　例如：兩件西裝外套價格都是$480，左圖的價格從實用上會高於右圖，因為右邊款式簡潔，裁剪得當，加上面料相對好，看起來就比左邊有質感，也更加耐穿。

 

 

　　春夏來了，人手一條的slip dress 也很容易「上當」，但其實垂感自然、顯身材的slip dress ，大多需要斜裁技術（斜裁：把布料45度旋轉，讓衣服的垂直線，落在面料的經緯線交叉處）。

 

 

　　斜裁可以讓面料延展性更好，不需要用到褶皺、拼接等等，裙子就會自然貼合身材曲線，下擺還會自動形成波浪形，簡潔俐落的同時還能搖曳生姿。而直裁的slip dress ，會出現鼓包、布料不平整，看起來很死板。

 

　　疫情當下，保護好自己的同時，也更需要我們努力去發現生活中一些細小的美好，去豐富自己的精神世界，希望看到這篇文章的你，也可以收穫美好。

 

　　聲明：文字原創，圖片來自於網路，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。


 

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