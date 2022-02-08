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08/02/2022

雙奧前後十四年：高科技重環保，國力形象十級跳？

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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　十年磨一劍，寶劍出鞘就是十四年！

 

　　2月4日冬奧開鑼，事隔十四年，同樣是北京鳥巢，唯一雙奧開幕的舉辦地，於今立春之日為冬奧運譜出高科技含量、深藏文化底蘊及視覺影像超前的震撼力量，蕩氣迴腸，牽動全球人心，讓無數人感動的聲音在遼繞，甚至不少人看到熱淚奪眶而出，內心激動及澎湃交織。

 

（圖源：央視頻／由作者提供）

（圖源：CCTV／由作者提供）

（圖源：CCTV／由作者提供）

 

　　我的內心也翻起漣漪，因為工作上也與奧運話題擦身而過，而且也別具意義。話說2006年，我初踏入形象培訓界的第一個客戶就是中國銀行，當時中銀是2008奧運會的指定合作夥伴，不同省市的行長經理都來了香港接受培訓，而我有幸得前輩引薦而接下了這個工作為他們提供形象禮儀培訓！想起那時的人事發展及素質水準，可想像到中國的拼勁及砥礪前行的艱難，當年的開幕式更是歎為觀止，仍然津津樂道。事隔十多年的今天，科技之猛進，心思之細密及技巧躍進，更恍如兩個世界，心中實在讚歎又感動！

 

　　回想2008年實在滿途荊棘，百年不遇的雪災、汶川大地震、奧運聖火傳遞一路受阻……2008年奧運，用屬於中國人的待客之道，歡迎四方賓客。2008名樂手引用孔子《論語》名句，高聲吟誦「有朋自遠方來不亦樂乎」，排山倒海，氣勢磅薄。還記得有多項中國歷史悠久的文化展現，包括中國歷史上最有名的五幅長卷《遊春圖》、《清明上河圖》、《大駕鹵簿圖》、《明憲宗元宵行樂圖》、《乾隆八旬萬壽圖卷》。又有不同版本的「和」字，在印刷板上被依次展現出來，代表中國人「和而不同、「以和為貴」的理念。畫卷、文字、戲曲、絲路、禮樂、絲綢之路、太極……都是中華五千年傳統文化的縮影，讓世界認識文化豐盛的中國。

 

（圖源：Olympic channel／由作者提供）

（圖源：Olympic channel／由作者提供）

（圖源：Olympic channel／由作者提供）

 

　　看今日2022年冬奧，荊棘又升級，面對全球性新冠疫情的嚴峻挑戰，2020日本東京奧運被阻延了一年，猶幸2022中國北京冬奧不負重托如期舉行，當中的準備、阻力及壓力，巨大重擔肯定是史無前例的！今次的呈現更是科技含量最豐盛的手法，不再是人海戰術，而是以科技混合中國傳統文化交織而成。開場就先以中國24節氣倒數，畫面及知識量都是以往奧運前所未見過的，又正是第24屆冬奧、2月4日的點題之構思，更適逢立春之日，此時，鳥巢中央，滿目綠色視覺藝術湧動滋長，畫像充滿萬物復蘇、生機勃勃的氛圍，令人激動，恨不得在現場親歷奇境！！！

 

（圖源：CCTV／由作者提供）

（圖源：CCTV／由作者提供）

 

　　當中一幕，來自世界各地的上百位年輕人，在場地中並肩走過，影像長河緩緩展開，呈現的是全世界人民生活的瞬間，畫卷兩旁的中國結變換形狀，最後落成了本屆冬奧會主題口號——一起向未來。在在展示世界大同的氣度！

 

（圖源：央視頻／由作者提供）

 

　　人工智能、機器視覺和5G等科技都在開幕式當中，與中國文化交融互補運用，既有意思、簡約又環保。盤點一下開幕式的特色包括以焰火打出「立春」和「SPRING」字樣，帶給人們春的萬物復甦新希望，之後又出現有迎客松，都是中國文化的展現。還有一縷水墨從上空滴下，緩緩下降，隨後幻化成滾滾湧動之水流，完美展現「黃河之水天上來」的詩句。隨後，黃河之水凝結成冰磚，好戲就在以激光雕刻的歷屆冬奧會標識和舉辦地點，娓娓道來！緊接著五環從冰磚破冰而出，視覺效果美到極致！

 

（圖源：CCTV／由作者提供）

（圖源：CCTV／由作者提供）

 

　　開幕式的重要元素，非片片雪花莫屬，小雪花燈光匯聚成為一片大雪，又匯聚幻化為「燕山雪花大如席」的詩句現場！視覺之美驚艷絕了！另外，據資料表示，他們回顧了2008年的技術資料，發現點燃奧運主火炬一小時消耗5,000立方米燃氣。今次只以微火炬之光在雪花中體現環保及光芒力量！打破常規卻仍然保持傳統的傳承！開幕式超額完成歷史任務，致敬！！！（

 

（圖源：CCTV／由作者提供）

（圖源：CCTV／由作者提供）

 

　　雙奧距離十四載，今日的中國科技破繭超前，祖宗文化不忘不失，古今流行，相疊交融。防疫檢疫盡心盡力，環保責任敢於擔當，機械人協力送餐⋯⋯令參與的運動員大感振奮的事可說多不勝數，大大展現國家力量形象力的風範！但願更多人明白，一起向未來！

 

 

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