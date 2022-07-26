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26/07/2022

學懂做人比學懂做事更重要！吸收善知識要及時！《論語》課程8月開課！

#禮儀 #職場 #形象 #論語 #善知識 #稻盛和夫 #經商故事 #經營哲學 #經營思想
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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　最近有朋友傳來網上發放關於孔子周遊列國的原因，看過之後，除了看到一大堆胡說八道褻瀆聖賢的文字，看到亂發表不負責任的行為之外，更感慨我們當中有多少人真有機會真正接觸或學習過孔子《論語》的寶貴思想，及受當中義理啟發？網上的胡言亂語，如果被不知情的年青輩看完再輾轉傳閱的話，相信總有人會天真地以胡說八道當為真相！

 

（圖片由作者提供）

 

　　身邊有一位朋友是稻盛和夫迷，因為稻盛和夫被譽為日本「經營四聖」之一的企業家，很多人對他的經商故事、經營哲學和經營思想，都奉若為生命指南，啟廸了不少商家。認知稻盛和夫，就是出名在於他的經營哲學來自《論語》。他不僅很認真地研讀過《論語》，並應用在經營活動中，可以說是「一部《論語》治企業」。他不僅在經營者的修身養性、企業社會責任和倫理等都大量引用《論語》的教誨，而且在挑戰、實力主義、自我奮鬥，這些一般認為和東方哲學不相關的地方，也引用《論語》的教誨，十分深刻有特色。

 

　　甚至有稻盛和夫的學生也著書，並明確表態「不讀論語的企業家，不會是好企業家」。

 

（圖片由作者提供）

 

　　《論語》本來就是中國大成至聖先師孔子平日對弟子的教導說話，由弟子記錄，整理後編成《論語》上下兩卷，共二十篇章。當中章節清晰，文字言簡意賅，是真正一本教做人、學做君子的「天書」。對個人，是一本多讀常讀可提升生命素質之書；對企業，就是企業營運及管理的指南，也是一本可視為提升業績營運的手冊。稻盛和夫早年臨危受命，把日航的營商危機化險為夷，也是因為以《論語》來管理及發揮；。可說是十分成功的真人真事及個案參照。但是，我們的身邊，有多少企業管理層能有緣真正實事求是的學習到《論語》，為我們社會也培養出多幾個像稻盛和夫這麼能因運用《論語》而成為出色的企業家？

 

　　生於香港的朋友，相信對西方文化已有一定的基礎，也可能受西方文化的影響更多；然而，中國文化在倫理、禮儀及人倫方面教導的更有助為人處事，商業世界也更需要落實，在營運理念上有厚實的扎根！中國文化博大精深，絕對值得好好學習及吸收，如果未真正學過就帶著有色眼鏡去否定或評價，這好比是迷信——迷信聽到別人所說的，甚麼就信以為是事實。其實，是自己的損失。

 

　　二千五百年前留傳至今的《論語》依然備受尊崇，當然是有其根深柢固的深厚價值。日本人包括稻盛和夫就「識寶」，成就了自己的人生及企業管理成功路。在現代世界生活中，希望更多人懂運用《論語》為管理智慧而發揮極致功效，發揚光大。自家以中文為學習、說話及生活基礎的香港人或華人，成長學習過程似乎鮮有接觸或深入學習《論語》，是否有種損失、可惜感嘆？

 

　　筆者在2014年，正感覺到在對建基於西方文化的形象禮儀學文化方面有很多疑惑，因為形象學多建基於西方文化，就是感覺到有漏、有欠、有不足，但當時也說不出原因來。後來慶幸有因緣，正式跟隨老師，（參與國際經典文化協會溫主席）學習《論語》，希望從中得到啟發，解鎖當時的盲點，有所領悟。至今有七年多，這些年來，得著肯定是豐盛又受用的！對形象工作本著「文質彬彬， 然後君子」這句話，也深覺意涵深遠，也梳理及拆解了以往對人、對事的一些疑惑。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　中國傳統經典文化博大精深，真心鼓勵大家值得投放點精神時間學習。生命無常，特別是疫情肆虐，以前話行樂要及時，但是行樂經驗不少了，修煉給自己養份也要及時，更要趁有生命快做！要珍惜機會，學習「善知識」，要及時跟「善知識」學習，不要錯過。幸遇有心人努力做著中國傳統經典文化的傳承工作，現在眼前就是有這樣的一個好機會！

 

　　專注傳承中國傳統文化的「法住機構」和「國際經典文化協會」，即將在8月14日，逢星期日早上舉辦「《論語》一日．《論語》一百」課程（詳情請閱覽附圖海報）。這課程過去一直由「國際經典文化協會」溫金海主席默默做了九年，默默在疫情期間完成了《論語》二十篇章的解讀。現在，他毅然計劃可說是重頭再做一遍，希望可讓更多新鮮人有機會真正按部就班按步學習《論語》，或可讓我們社會培養多出一個或以上像稻盛和夫般的成功企業家，憑藉《論語》運籌帷幄！即使曾經參與的，當然也可重新溫故知新！

 

（圖片由作者提供）

 

　　這課程不是普通講課、聽課。而是和同學們，以《論語》為綱領，從多方面修煉、實習：

 

● 讀…小周天太極讀經法

● 坐…修靜求定法

● 動…平甩功養生法

● 解…四隅解經法

 

動靜互參、知智雙修！

 

　　主講者為國際經典文化協會溫金海主席，早於2011年開始，在國際經典文化協會主持「《論語》一日．《論語》一百」課程，每周日，用了約九年時間，才完成把《論語》全講一遍。以往學員，有上課100遍、200遍、300遍的……樂此不疲！

 

　　但是為了讓大家能先了解這個課程，主辦方先將在8月6日，舉行課程簡介講座，如下：以下是講座的資料。

 

講者：溫金海先生（國際經典文化協會主席）

日期：2022年8月6日（星期六）

時間：下午3:00至4:00

地點：法住機構（九龍觀塘興業街20號12樓）

電話：2760 8878

費用：免費

備註：粵語講演，網上同步直播

Zoom Meeting ID：893 7635 3380

有興趣參與此講座的會友，請點擊連結在網上報名，謝謝！

 

 

 

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