上海將會強勢反彈嗎？

筆者日前接受媒體訪問，討論上海市全面恢復如常，企業復工復產和產業發展趨勢。對此，筆者感到有信心。的確，上海在6月1日全面推進復工復產，而同步落實各項優惠企業的舉措。隨著內地疫情不斷緩和，經濟發展形勢靠穩。與此同時，上海市人民政府印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，涉及八個方面、50條助企紓困新政策。政策措施自6月1日起施行，有效期至12月31日。

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在發展方向上，筆者認為，經歷這次疫情，企業數字化轉型將成為焦點之一。的確，這次疫情將大大促進企業數字化的發展。而在促進消費的領域上，一系列汽車相關消費政策出台。措施包括發揮新能源汽車往辦公室作用的推進政策，落實重振經濟政策措施（50條）中關於新增客車牌照、減徵部分乘用車購置稅、純電動車購買財政補貼等具體政策，同時推出便民服務，最短7個工作日完成牌照申領，同時推動汽車廠商對新能源新車型進行消費促銷活動。此外，政策亦支持市場主體加快推出綠色智能產品，研發創新數字防疫設備，列入創新產品目錄的，通過政府採購、首購訂購和產業鏈供需對接，幫助中小企業開拓市場。由此可見，汽車產業的發展明顯想好。

上海市亦同步加快重大產業項目投資落地，並召開全球投資促進大會，邀請更多的優秀企業、機構和人才來上海投資興業，為恢復和重振上海經濟。由此可見，一系列360度的穩經濟政策將對沖此前經濟放慢的挑戰。

早前受疫情影響，內地4月份PMI回落至47.4，不少PMI分項數據回軟。當然，內地消費需求及物流運輸受到疫情的影響，屬PMI回落的主要因素。不過，隨著其後上海疫情逐步緩和，消費及物流等相關領域在政策的支持下，將持續好轉，估計5月份PMI及其分項數據將明顯好轉。

在政策的背後核心，429中央政治局會議要點相當重要。首先，中央明確要求「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」。疫情方面，堅持動態清零，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

而在經濟領域，要紮實穩住經濟，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間，意味著今年 5.5%的目標會堅持不放棄。政策方面， 要加大宏觀政策調節力度，要加快落實已經確定的政策。財政政策上，實施好退稅減稅降費等政策。貨幣政策上，用好各類貨幣政策工具，要抓緊謀劃增量政策工具，加大相關調控力度。

在內房及平台經濟上，會議亦有彈性説明。守住不發生系統性風險底線要堅持，核心雖然仍説明房子是用來住的，不是用來炒的定位。不過，會議支持各地從當地實際出發，完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。而在平台經濟領域：要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改實施常態化監管，出台支援平台經濟規範健康發展的具體措施。

筆者認為上海經濟在一系列政策下定比能恢復光輝。