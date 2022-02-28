  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市點評
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/02/2022

香港飄搖中重新出發

#樓市 #買樓 #財政預算案 #按揭 #電子消費券 #全民檢測
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　這場疫情的確摧毀了不少，包括香港深厚的基礎，亦影響深遠！

 

　　這可能是一次命運的提示！提醒我們珍惜眼前擁有的人和事！

 

　　國際的局面其實劍拔弩張，香港是中國唯一國際金融中心(亦是全球第二大)，只是香港在軍事上在中國長、中、短程導彈保護，軍事摩擦一直遠離我們，但是宣傳戰！價值觀念戰！一直打得激烈！未來，不同的觀念將繼續困擾香港人，令香港難以適應大衝擊及面對未來大局！

 

　　在香港，類似「躺平文化」近年摧毀了香港人本來是全世界最強的競爭力！公務員失去了精銳，年輕人抗拒奮鬥！

 

　　過去20年其實很不容易過，面對太多的衝突，人性力量不斷走下波！真的是機關算盡去發揮！做老闆真的是寒天飲雪水！點滴在心頭！

 

　　而香港樓市亦在疫情下變得風雨飄搖，不過在中央及香港政府重整旗鼓的大局下，香港應仍能得到一線生機！

 

(iStock)

 

　　看完2月22日特首講解3月推行的全民強制檢測安排之後，我就和下屬說:「樓價應已到了谷底了！」因為疫情已經有了受控的限期及時間表，當染疫個案明顯有回落的時候，就是更多購買力回到市場的時候了。

 

　　又當財政司司長陳茂波講解財政預算案，我更加認為香港是有生路了，我認為財政預算案是到位令民生經濟在疫情後可振興的，其中對地產最有利的內容當然是修訂按揭保險計劃放寬樓價1000萬以下的按揭成數至9成，樓價1200萬以下的按揭成數至8成，這個當然是一個很正面的訊息，也等同政府表態會將一些抑制樓市的措施鬆綁去支持樓市，放寬按揭亦是一個很實際提高買家槓桿能力的方式，即是說買家的首期是會大量減少的。政策是否成功在乎可令到甚麼人可以享受到，這做法最主要可以令一換一換樓的業主得到按揭上的支持，這個做法並沒有給予優勢炒家！這亦是我一直提倡的「趁靜市放寬樓市辣招的按揭部分」！

 

　　消費券我認為做得十分好的，電子消費券比上次增加了一倍，即是說力道亦會提升一倍，預計在第二季及年中都可以分期去振興香港經濟。用消費來振興香港經濟是很聰明的，2003年推行的「自由行」就發揮到這個效果，而上年的消費券效果亦是成效顯著的，因為消費是最直接、最短及最快多重分配給予小市民的聰明措施。

 

　　全民檢測、放寬按揭、加上消費券，我們見到是一個香港復甦時間表！我們要好好去掌握！跟住下來的極可能會出現第六波疫情，香港人到時是更凝聚還是更鬆散！要看香港人如何珍惜福份！

 

　　我希望香港人在困難中進一步體會珍惜和奮鬥！掌握眼前磨練，追求更有競爭力的香港文化，香港仍然有條件和機遇明天會更好的！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多樓市點評文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #財政預算案 #按揭 #電子消費券 #全民檢測

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk