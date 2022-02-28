這場疫情的確摧毀了不少，包括香港深厚的基礎，亦影響深遠！

這可能是一次命運的提示！提醒我們珍惜眼前擁有的人和事！

國際的局面其實劍拔弩張，香港是中國唯一國際金融中心(亦是全球第二大)，只是香港在軍事上在中國長、中、短程導彈保護，軍事摩擦一直遠離我們，但是宣傳戰！價值觀念戰！一直打得激烈！未來，不同的觀念將繼續困擾香港人，令香港難以適應大衝擊及面對未來大局！

在香港，類似「躺平文化」近年摧毀了香港人本來是全世界最強的競爭力！公務員失去了精銳，年輕人抗拒奮鬥！

過去20年其實很不容易過，面對太多的衝突，人性力量不斷走下波！真的是機關算盡去發揮！做老闆真的是寒天飲雪水！點滴在心頭！

而香港樓市亦在疫情下變得風雨飄搖，不過在中央及香港政府重整旗鼓的大局下，香港應仍能得到一線生機！

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看完2月22日特首講解3月推行的全民強制檢測安排之後，我就和下屬說:「樓價應已到了谷底了！」因為疫情已經有了受控的限期及時間表，當染疫個案明顯有回落的時候，就是更多購買力回到市場的時候了。

又當財政司司長陳茂波講解財政預算案，我更加認為香港是有生路了，我認為財政預算案是到位令民生經濟在疫情後可振興的，其中對地產最有利的內容當然是修訂按揭保險計劃放寬樓價1000萬以下的按揭成數至9成，樓價1200萬以下的按揭成數至8成，這個當然是一個很正面的訊息，也等同政府表態會將一些抑制樓市的措施鬆綁去支持樓市，放寬按揭亦是一個很實際提高買家槓桿能力的方式，即是說買家的首期是會大量減少的。政策是否成功在乎可令到甚麼人可以享受到，這做法最主要可以令一換一換樓的業主得到按揭上的支持，這個做法並沒有給予優勢炒家！這亦是我一直提倡的「趁靜市放寬樓市辣招的按揭部分」！

消費券我認為做得十分好的，電子消費券比上次增加了一倍，即是說力道亦會提升一倍，預計在第二季及年中都可以分期去振興香港經濟。用消費來振興香港經濟是很聰明的，2003年推行的「自由行」就發揮到這個效果，而上年的消費券效果亦是成效顯著的，因為消費是最直接、最短及最快多重分配給予小市民的聰明措施。

全民檢測、放寬按揭、加上消費券，我們見到是一個香港復甦時間表！我們要好好去掌握！跟住下來的極可能會出現第六波疫情，香港人到時是更凝聚還是更鬆散！要看香港人如何珍惜福份！

我希望香港人在困難中進一步體會珍惜和奮鬥！掌握眼前磨練，追求更有競爭力的香港文化，香港仍然有條件和機遇明天會更好的！