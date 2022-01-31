這個星期過年，許多人都請星期一和星期五兩天假，好開開心心過年。

即使今年因第五波疫情大爆發影響，政府建議不搞甚麼家庭聚會，過年氣氛不會好。但如何過一個好年，許多時乃每個人的一種態度。

年年買開蓮花，今年還是要去買的。家住新界，過去星期六、日兩天，所有花圃都客似雲來，車來車往，選購桃花最多。街頭巷尾，人人都去買東西，有些都不問價錢，為甚麼，這叫意頭！

中國人講氣，血氣、人氣、福氣、祥和之氣。氣勢，氣一定要旺，一切才會好。家居也好、公司也好，如何令它看起來旺一點，是意頭，也催催氣集集氣。

掛一些紅的，鋪一點紅的。今年不知誰人說甚麼不好用紅，這不知是甚麼話！利是封全是紅的、揮春是紅的、飾物都是紅的、一切都是紅的。當年嚇走年獸，趕走瘟疫，都是鋪天蓋地的掛紅染紅。

有些人會跟足甚麼時辰去開年、出遊、開工等，我基本上卻不大理會，但仍然會不跟從一些習俗，畢竟這是我們中國人的習俗，既是習俗，自然有其理由。信也好，不信也好，心安便可。

至於幾天假期做甚麼？原來真的有人打足幾天麻雀、煲劇打機，大部分人都是在吃喝玩樂中渡過。每年初一上午會到長輩家拜年，下午會去西貢郊野公園走走，取其清靜，然後去相熟酒樓吃飯，順便派派利是。

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派利是除了親戚朋友，主要是所住屋苑的保安和清潔、公司同事和相熟酒樓的經理部長，一年一次，大家開開心心。一年到晚的招呼你，提供服務，一封利是只是一點心意。今年又要在家準備，唯有等到初二上午才去。

派利是，也是布施。開心的派，布施善念，大家開心，大家都好。

祝虎年暢旺、虎氣揚威。