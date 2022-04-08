「方，你真的不信？」朋友說：「千真萬確，我親眼見到的。」

我還是有點不信，就是朋友說他世叔有一僻好，就是每年都去銀行提一億元現金返屋企，然後逐張逐張的數。

這是電影橋段，好像《富貴迫人》系列中，董驃飾演的角色中了六合彩，將彩金變現，拿回家和沈殿霞飾演的太太一齊數銀紙，畫面誇張，卻吻合暴發戶心態，引起共鳴。因為絕大部分觀眾都沒有試過見過，甚至想過有幾百萬、萬千萬家財。

(片段截圖)

朋友也是富裕階層，做生意亦很成功，早已住在半山幾千呎大宅。他誓神劈願的說他世叔的軼事是千真萬確。

我不相信是不認為有人真這樣做，更何況他世叔是個百億身家富豪。

「就是他身家百億，他說不知道究竟一個億是多少錢，所以便去銀行提一億現金，回家把它們攤出來，叫做知道一億現金是個甚麼概念。」朋友煞有介事說。

我說即使他有這樣的想法，不算奇怪，但試過一次，又看過了是甚麼樣子，為甚麼還需要第二次呢？

朋友說所以我不是有錢人，亦永遠也做不到有錢人了。他說有錢人對錢的思考和習慣，有他們自己一套的。他這個世叔，自從見過把一億元現金放在家裏樣子，他就經常心思思想著，拿一億元現金返屋企放出來。

還有是世叔母嫌舊紙幣不乾淨，規定世叔要提新印紙幣，世叔自從「聞」過新印紙幣味道，好像上了癮般，經常提錢回家又「聞」又數。

我仍然不明白。

朋友繼續說，就是這股動力令到世叔不斷去尋找更多金錢的機會，因為他把錢放在地上的習慣，若做生意時有甚麼閃失，便再沒有這樣的機會了，所以他要好好保護他的財富。

我反問朋友他有沒有類似的僻好，他說這不是僻好，而是習慣和思考方法。朋友說他每年年頭心中都訂了一年公司生意目標，如果做得到，便買一隻名錶獎勵自己，亦鼓勵自己。

然後第二年便常常戴著這一隻新錶，提醒自己這一年更加努力，去爭取買另一隻名錶。我說這也是很普通吧。他說每個人都不同，他有個生意拍檔是每年買一條金條，放入保險箱。得閒時候就去銀行，打開保險箱看看那一條條閃閃發亮的金條，然後第二年便很努力找尋生意機會。

他也說有些朋友，當然是很有錢的人，就以追明星方式，由追星仔到追香港小姐，總之就是要表現自己的財富，又以此來推動自己去搵更多的錢，然後以此去向人炫耀他的成績。

有錢人對金錢的習慣和思考，以及炫耀金錢和成功的方式，果然不同。