  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

08/04/2022

有錢人的炫耀

#富貴迫人 #有錢人 #炫耀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　「方，你真的不信？」朋友說：「千真萬確，我親眼見到的。」

 

　　我還是有點不信，就是朋友說他世叔有一僻好，就是每年都去銀行提一億元現金返屋企，然後逐張逐張的數。

 

　　這是電影橋段，好像《富貴迫人》系列中，董驃飾演的角色中了六合彩，將彩金變現，拿回家和沈殿霞飾演的太太一齊數銀紙，畫面誇張，卻吻合暴發戶心態，引起共鳴。因為絕大部分觀眾都沒有試過見過，甚至想過有幾百萬、萬千萬家財。

 

(片段截圖)

 

　　朋友也是富裕階層，做生意亦很成功，早已住在半山幾千呎大宅。他誓神劈願的說他世叔的軼事是千真萬確。

 

　　我不相信是不認為有人真這樣做，更何況他世叔是個百億身家富豪。

 

　　「就是他身家百億，他說不知道究竟一個億是多少錢，所以便去銀行提一億現金，回家把它們攤出來，叫做知道一億現金是個甚麼概念。」朋友煞有介事說。

 

　　我說即使他有這樣的想法，不算奇怪，但試過一次，又看過了是甚麼樣子，為甚麼還需要第二次呢？

 

　　朋友說所以我不是有錢人，亦永遠也做不到有錢人了。他說有錢人對錢的思考和習慣，有他們自己一套的。他這個世叔，自從見過把一億元現金放在家裏樣子，他就經常心思思想著，拿一億元現金返屋企放出來。

 

　　還有是世叔母嫌舊紙幣不乾淨，規定世叔要提新印紙幣，世叔自從「聞」過新印紙幣味道，好像上了癮般，經常提錢回家又「聞」又數。

 

　　我仍然不明白。

 

　　朋友繼續說，就是這股動力令到世叔不斷去尋找更多金錢的機會，因為他把錢放在地上的習慣，若做生意時有甚麼閃失，便再沒有這樣的機會了，所以他要好好保護他的財富。

 

　　我反問朋友他有沒有類似的僻好，他說這不是僻好，而是習慣和思考方法。朋友說他每年年頭心中都訂了一年公司生意目標，如果做得到，便買一隻名錶獎勵自己，亦鼓勵自己。

 

　　然後第二年便常常戴著這一隻新錶，提醒自己這一年更加努力，去爭取買另一隻名錶。我說這也是很普通吧。他說每個人都不同，他有個生意拍檔是每年買一條金條，放入保險箱。得閒時候就去銀行，打開保險箱看看那一條條閃閃發亮的金條，然後第二年便很努力找尋生意機會。

 

　　他也說有些朋友，當然是很有錢的人，就以追明星方式，由追星仔到追香港小姐，總之就是要表現自己的財富，又以此來推動自己去搵更多的錢，然後以此去向人炫耀他的成績。

 

　　有錢人對金錢的習慣和思考，以及炫耀金錢和成功的方式，果然不同。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#富貴迫人 #有錢人 #炫耀

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk