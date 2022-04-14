看了一條關於前新加坡政府資政李光耀60年代時訪問片段，當時新加坡獨立不久，他擔任總理。他說美國中央情報局收買了他一個高級官員，想獲取新加坡一些敏感資料。這個人向他們報告了，他們便誘捕了這個中央情報局官員。

他準備公開審訊他，這樣的話會對美國將會帶來尷尬。於是他說如果你們不想我們公開審訊的話，那麼就給一億美元作為新加坡建設之用。馬來西亞和新加坡前身都是英國殖民地，美國透過英國做中間人暗示給一千萬美元予李光耀和他人民行動黨，作為不公開的代價。

李光耀叫價一億美元作國家之用，美國人還價是一千萬美元給你和你的政黨。潛台詞可以是一千萬美元給你或給你的政黨，由你決定。

收一億元是為國家，還是收一千萬是為自己，或者是自己政黨？

這種如意算盤，不只是政治收買，常有發生；即如有錢人，會用錢收買關係，極有錢的人介入政治，收買政客，支配政治一樣。

收買是語言，實際未必一定以錢作代價。例如有人喜歡收藏書畫，為了得到他的信任或回報，打聽那人的心頭好，千方百計找回來，再送給他。其中比直接付錢，多了一份心思。

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有錢人會有專人搜集目標人物玩樂喜好，並投其所好。90年代，有人拍電影是為了捧幾個女明星出來，然後在和目標人物吃飯時陪伴左右，下文心照不宣。拍電影費時失事，又未必賺錢，但拍電影提高知名度，擺酒請吃飯順理成章，很容易打入某些圈子、接觸某一權力核心，回報是拍電影的千倍百倍。這個真是如意算盤。

金錢女人、古玩名畫、珠寶首飾都是猜得到的。一個名校學位又如何？即如幾年前爆出美國有顧問公司幫客人安排，用錢買入讀名校學位，這也是猜得到的。但把一所名校買下，擁有入學學位便源源不絕，不管那位廳長兒子、那位部長孫女想讀，入讀時間隨時有位，這個算盤更響。

李光耀認為美國人收買他是侮辱，侮辱了他本人和他政黨，以為他們都是唯利是圖的人。當時一千萬美元可是天文數字啊！若收了，存入政黨，對政黨發展可好；若收了，給了自己，對家人更好。但他沒有，而且向全世界公開，這折射出新加坡立國時間短，卻可以做出輝煌成績，正正是他們毫無私心。