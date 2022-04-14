  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
金錢世界
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

14/04/2022

收買這玩意

#收買 #私心 #李光耀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　看了一條關於前新加坡政府資政李光耀60年代時訪問片段，當時新加坡獨立不久，他擔任總理。他說美國中央情報局收買了他一個高級官員，想獲取新加坡一些敏感資料。這個人向他們報告了，他們便誘捕了這個中央情報局官員。

 

　　他準備公開審訊他，這樣的話會對美國將會帶來尷尬。於是他說如果你們不想我們公開審訊的話，那麼就給一億美元作為新加坡建設之用。馬來西亞和新加坡前身都是英國殖民地，美國透過英國做中間人暗示給一千萬美元予李光耀和他人民行動黨，作為不公開的代價。

 

　　李光耀叫價一億美元作國家之用，美國人還價是一千萬美元給你和你的政黨。潛台詞可以是一千萬美元給你或給你的政黨，由你決定。

 

　　收一億元是為國家，還是收一千萬是為自己，或者是自己政黨？

 

　　這種如意算盤，不只是政治收買，常有發生；即如有錢人，會用錢收買關係，極有錢的人介入政治，收買政客，支配政治一樣。

 

　　收買是語言，實際未必一定以錢作代價。例如有人喜歡收藏書畫，為了得到他的信任或回報，打聽那人的心頭好，千方百計找回來，再送給他。其中比直接付錢，多了一份心思。

 

iStock

 

　　有錢人會有專人搜集目標人物玩樂喜好，並投其所好。90年代，有人拍電影是為了捧幾個女明星出來，然後在和目標人物吃飯時陪伴左右，下文心照不宣。拍電影費時失事，又未必賺錢，但拍電影提高知名度，擺酒請吃飯順理成章，很容易打入某些圈子、接觸某一權力核心，回報是拍電影的千倍百倍。這個真是如意算盤。

 

　　金錢女人、古玩名畫、珠寶首飾都是猜得到的。一個名校學位又如何？即如幾年前爆出美國有顧問公司幫客人安排，用錢買入讀名校學位，這也是猜得到的。但把一所名校買下，擁有入學學位便源源不絕，不管那位廳長兒子、那位部長孫女想讀，入讀時間隨時有位，這個算盤更響。

 

　　李光耀認為美國人收買他是侮辱，侮辱了他本人和他政黨，以為他們都是唯利是圖的人。當時一千萬美元可是天文數字啊！若收了，存入政黨，對政黨發展可好；若收了，給了自己，對家人更好。但他沒有，而且向全世界公開，這折射出新加坡立國時間短，卻可以做出輝煌成績，正正是他們毫無私心。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多金錢世界文章

你可能感興趣

#收買 #私心 #李光耀
沒有相關資料。

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk