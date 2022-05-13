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13/05/2022

擦鞋仔求富貴，有錢擦鞋仔求大富大貴

#有錢人
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  • 方元

    方元

    方元，曾爲一家跨國企業的高級行政人員，奔波於上海、臺北、香港和新加坡。40歲前仍是負資産，欠樓按幾百萬元，沒積蓄沒股票，銀行存款亦只有三個月左右工資，座右銘是「天生我才必有用，千金散盡還復來」。後得《富爸爸窮爸爸》一書啓蒙，決意改變理財習慣，學習投資，以十多年時間做到完全財務自由，做自己喜歡的事。

    金錢世界

　　朋友對我寫有錢人身邊的擦鞋仔竟然也是有錢人時，有點懷疑。

 

　　大部分人印象中的擦鞋仔，都是為了五斗米折腰的人。既然一個人有幾百斗，甚至幾千斗、幾萬斗米時，又怎會輕易折腰呢？

 

　　對，不會輕易折腰，但不代表不折腰，看的是對誰折腰、看的是為了甚麼折腰？

 

　　一個多有錢的人，不管為了甚麼也有「有求於人」之時，自有折腰理由。

 

　　一年，某傳媒大亨給對手打得透不過氣，向來盛氣凌人，從不服輸的他，做了一件出人意表的事，就連他身邊的重臣謀臣也吃了一驚。

 

　　經過多方打聽，他知道對手喜歡食的甚麼雪茄。一天他拿著雪茄，登門造訪。先叫司機送他到對手公司大樓附近一條街，然後自己落車，走路過去對手公司大樓，在門房說自己是誰，想拜見哪位。

 

（iStock圖片）

 

　　紓尊降貴，是由上而下，讓位置低微的人受寵若驚，以達到效果。但這位名噪一時的人物若坐車直到對手門前，是正常不過，卻也總給人誠意不足。若對手不見，他便掉頭上車，沒甚麼損失。

 

　　他早點落車，走路過去。守門房的人一定說某某走路而至，就是這一著，他才有機會見到對手。至於見面說了甚麼，反正只有兩個人知，並不重要。相信見面時，他一定認輸認低威，務求達到目的。

 

　　為何那麼肯定？對手會只是收了一盒雪茄便收手，不可能的。

 

　　見面總不能兩手空空，禮物不用太名貴，太名貴會讓對方不是覺得你收買他，就是以為他買不起，吃力不討好。禮物太普通，則顯得沒心沒肺，可能弄巧反拙。挑了對方最喜歡的用品，顯露自己心思；又提早落車，走路而來，讓其他人看到啲不只是誠意，還有認輸的表態。

 

　　坐在大班房內的對手，又怎會不賣人情！更何況他在房間內畢恭畢敬認輸認低威。

 

　　任何人都有脾氣，有錢沒錢也一樣。不過，有錢人可以和全世界的人鬥氣，卻永遠不會和錢鬥氣，所以折腰與否並不重要。在他們眼中，折腰只是方法，能屈能伸，沒有甚麼，犯不著和錢鬥氣。

 

　　我們等人則認為折腰就是擦鞋仔，沒骨氣；能屈能伸就是世界仔，沒原則。但現實世界上，太多人追求的都是金錢和物質價值的東西，靠打工永遠都得不到，所以或多或少的折折腰，他們不以為恥，反而笑我們扮清高！

 

　　即使已經是有錢人，他們也有得不到的東西。見過一個有幾家上市公司、20多億身家的有錢人說自己因做不到像某超級富豪而耿耿於懷。他千方百計打聽超級富豪最近興趣看甚麼，當然所謂興趣都是投資方向，然後自己立刻學習了解，希望找機會向超級富豪展露本領。

 

　　其實以他的身家，吃的住的買的玩的，都只是俗語說的「財富上面的一浸」，完全可以和超級富豪看齊，他為甚麼還要向超級富豪顯媚，想埋他身邊呢？說穿了，還不是金錢和物質價值等東西作怪！

 

　　擦鞋仔求財，有錢擦鞋仔也一樣，只是求的是大財。

 

 

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