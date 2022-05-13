擦鞋仔求富貴，有錢擦鞋仔求大富大貴

朋友對我寫有錢人身邊的擦鞋仔竟然也是有錢人時，有點懷疑。

大部分人印象中的擦鞋仔，都是為了五斗米折腰的人。既然一個人有幾百斗，甚至幾千斗、幾萬斗米時，又怎會輕易折腰呢？

對，不會輕易折腰，但不代表不折腰，看的是對誰折腰、看的是為了甚麼折腰？

一個多有錢的人，不管為了甚麼也有「有求於人」之時，自有折腰理由。

一年，某傳媒大亨給對手打得透不過氣，向來盛氣凌人，從不服輸的他，做了一件出人意表的事，就連他身邊的重臣謀臣也吃了一驚。

經過多方打聽，他知道對手喜歡食的甚麼雪茄。一天他拿著雪茄，登門造訪。先叫司機送他到對手公司大樓附近一條街，然後自己落車，走路過去對手公司大樓，在門房說自己是誰，想拜見哪位。

（iStock圖片）

紓尊降貴，是由上而下，讓位置低微的人受寵若驚，以達到效果。但這位名噪一時的人物若坐車直到對手門前，是正常不過，卻也總給人誠意不足。若對手不見，他便掉頭上車，沒甚麼損失。

他早點落車，走路過去。守門房的人一定說某某走路而至，就是這一著，他才有機會見到對手。至於見面說了甚麼，反正只有兩個人知，並不重要。相信見面時，他一定認輸認低威，務求達到目的。

為何那麼肯定？對手會只是收了一盒雪茄便收手，不可能的。

見面總不能兩手空空，禮物不用太名貴，太名貴會讓對方不是覺得你收買他，就是以為他買不起，吃力不討好。禮物太普通，則顯得沒心沒肺，可能弄巧反拙。挑了對方最喜歡的用品，顯露自己心思；又提早落車，走路而來，讓其他人看到啲不只是誠意，還有認輸的表態。

坐在大班房內的對手，又怎會不賣人情！更何況他在房間內畢恭畢敬認輸認低威。

任何人都有脾氣，有錢沒錢也一樣。不過，有錢人可以和全世界的人鬥氣，卻永遠不會和錢鬥氣，所以折腰與否並不重要。在他們眼中，折腰只是方法，能屈能伸，沒有甚麼，犯不著和錢鬥氣。

我們等人則認為折腰就是擦鞋仔，沒骨氣；能屈能伸就是世界仔，沒原則。但現實世界上，太多人追求的都是金錢和物質價值的東西，靠打工永遠都得不到，所以或多或少的折折腰，他們不以為恥，反而笑我們扮清高！

即使已經是有錢人，他們也有得不到的東西。見過一個有幾家上市公司、20多億身家的有錢人說自己因做不到像某超級富豪而耿耿於懷。他千方百計打聽超級富豪最近興趣看甚麼，當然所謂興趣都是投資方向，然後自己立刻學習了解，希望找機會向超級富豪展露本領。

其實以他的身家，吃的住的買的玩的，都只是俗語說的「財富上面的一浸」，完全可以和超級富豪看齊，他為甚麼還要向超級富豪顯媚，想埋他身邊呢？說穿了，還不是金錢和物質價值等東西作怪！

擦鞋仔求財，有錢擦鞋仔也一樣，只是求的是大財。