自己餐廳、食物一樣，為何吃價錢平的一間？

對，有許多人的問題都是性格問題，但他們為甚麼有那樣問題呢？

有讀者說我筆下寫到有錢人怪怪的，其實有錢人不一定就是怪怪的。不是刻意去寫，而是想表達一些觀點；我也有寫一些中產階級的怪怪行為，我想寫的就是不同階層在金錢世界裏，如何自處，亦如何對待金錢。

前文提到捐了很多錢給國家的富豪，大家呼之欲出。他不是低調嗎？

曾經和他在香港和在北京見過幾次面，情況也是一樣。穿的是黑色膠鞋，幾百元一雙，方便走動；戴的手錶，數十年如一日。吃剩東西，一定要我包走，當年我也不習慣包走食物，他便拿走，即使在北京，他的餐廳、他的酒店。

昨天還和他孫子，當然孫子也長大成人，結婚生子了。談了個把小時，他穿戴的也不是甚麼名牌，他說自己成長過程也不是伸手要錢的，教導子女也是一樣。

去到玩具店，不一定有玩具買，即使買也要有理由。理由不是奬勵他們考第一，反而可能是他們幫助了細佬妹，幫助了其他人。他會鼓勵孩子親手做小禮物送給媽媽作生日禮物。

子女學課外活動，要他們有目標，有責任感，盡力認真；不是要他們十項全能，樣樣考第一，而是引導他們依據個人興趣去做。他比好些中產做法更不中產，而且比一個普通人更普通。

另一位富豪第三代，家住香港，子女喜歡吃日本料理，卻走去九龍一間日本餐廳吃飯。問他為甚麼不去港島區另一間日本餐廳吃，他說兩間食物一樣質素，但價錢相差一倍。

（iStock）

我笑說兩間餐廳也是你的，對，兩間餐廳都是他的。他說付的錢不一樣。

我說你一家幾口，又要開車又要過海，好轉折，潛台詞就是反正都是你的錢，只是「左袋袋右袋」，怎麼……他像看穿了我，說不一樣，價錢相差一倍。

我將這個情況問過很多朋友，超過九成的人都說如果他是那個富豪第三代，一定不會過海去，即使有司機，也一定在香港的日本餐廳吃。你呢？要補充的是這位先生周末周日都是自己開車，於是過海吃飯是要自己揸車。

思想決定行為，行為養成習慣，習慣形成性格，性格決定命運，命運影響思想。究竟他為甚麼堅持過海？