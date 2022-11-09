09/11/2022
ArtInvest：Andy Warhol已經有市有價，如何部署才能更上一層樓？高手收藏家是怎麼做的？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
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逢周三晚上9時更新
從事藝術買賣八年，未見過如此龐大的 Andy Warhol 藏品買賣。說的是2022年10月27日蘇富比在紐約拍的一個拍賣專場，拍品不是過往常所見的一張兩張獨立作品，而幾乎都是一整套系列出售的難能可貴的作品！回望Andy Warhol在藝術市場的價格算是高峰，下一代對他的作品興趣也有待商榷，若未來需求減少，價格相信會逐步下降，但在此之前，看看這個高手收藏家又是怎麼做的！
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li，Tony Leung
Video／Celia Li，Tony Leung
Video Editing／Celia Li
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