《爸爸》要說的是情，而不是案情

喜歡《爸爸》，太喜歡《爸爸》。

但老實，如果不是工作需要，未必會看。

這樣說，不代表我未入場已經預先憎齣戲，到看了過後才改觀；而是實在太過明白自己，明白自己的情緒會承受不了。

不像上世紀90年代初曾經熱衷於那些三級奇案片，我想看的，無非是那些三級剝削畫面，而絕對不是案情本身——其實當年大部分奇案片，都只是借單奇案過橋，實則是在製造種種獵奇式歡愉。或許人類真的會進步，道德情操會提高，當年那些奇案片，今時今日已經沒有人再敢拍。

是的，翁子光拍《爸爸》，有真實案件做藍本，但他想說的並不是案情，而是案發前後的情——他沒有為大家解答案發的原因，反而描述案發後那位爸爸的餘生，怎樣面對失去，失去的不只是家人的關係，而是失去家人所附帶的情，父子情、父女情，以及夫妻的情，而這幾份令他快樂過的情，就透過回憶，以不按先後次序的非線性方式閃現，閃現在爸爸腦海，閃現在我們眼前的銀幕。

作為觀眾的我們，是旁觀者，旁觀著這個爸爸過去的快樂及現在的痛苦，當過去愈快樂，現在則愈痛苦。

而令他痛苦的人，正是曾經為他帶來過不少快樂的兒子。

這是一個極難寫的劇本，不是難在要交代太多前因後果，是難在根本沒有甚麼前因後果，有的就只是一個個散落爸爸腦海四周，拼成這個爸爸昔日那份快樂的記憶片段——而且一旦處理失準，必定會令觀眾對那兒子產生恨，但其實連爸爸本人，也沒有用恨來對待兒子，這構成了一份極度矛盾的情感，導演要小心拿捏，演員要用心演繹的，就是這麼一種難以說明的情感矛盾。

而事實證明，翁子光拿捏到，劉青雲亦演繹到。

還有那位飾演兒子的新演員，蘇文濤。這麼一個心理和精神狀況複雜的角色，換轉有經驗的演員，或可以用澎湃技巧演出來，但看著蘇文濤，你不會看到溢於言表的技巧，卻是自然而然，自然到不像演戲。

實在太喜歡《爸爸》，卻又實在太心悒——拍得愈好心愈悒。