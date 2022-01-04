坂本龍一名曲以NFT出售 | 當音符也可NFT化，賣噱頭之路是否永無止境？

上世紀八十年代一位美女叫我陪她看一齣電影《戰場上的聖誕快樂》，地點是未拆卸前的利舞台。我對同性戀題材的電影從來不感興趣，只是美女叫到，唯有捨命陪君子。

電影講的是甚麼故事不重要。大衛寶兒與坂本龍一懂不懂演戲更加不重要，我在意的只是看完電影之後，美女會不會在開心之餘，陪我吃一頓晚飯，跟我共渡良宵！

幾十年前的往事，本來已煙消雲散，突然間想起是因為電影的主題曲《Merry Christmas Mr. Lawrence》的創作者坂本龍一將《Merry Christmas Mr. Lawrence》其中595個音符，各自鑄造NFT出售，統一定價10,000日元一粒。

世上的名曲多如恆河沙數，唯獨坂本龍一將《Merry Christmas Mr. Lawrence》其中595個音符逐一出售。此例一開，將來可作炒賣的音符或會多不勝數！

原價10,000日元一粒的音符，出售後不久已被炒家放上平台兜售。據聞最高炒價已達到201,000日元，有個別炒家還將一粒音符的價格以100萬、500萬日元放售。這真是21世紀最瘋狂、最愚蠢的金錢遊戲，因為595個音符還未完全出售，買家或炒家可隨時上第三方平台 Adam by GMO，用10,000日元一粒的官方價格選購還未出售的音符。

創造虚擬貨幣代替傳統貨幣的人是天才。將所謂藝術品NFT化的人更是商業奇才，因為他們洞悉人性的愚蠢、貪婪並沒有底線。

一粒音符是不是藝術、有沒有商業價值？一首歌曲、樂曲當然是藝術創作，但當一粒音符脱離了它所屬的歌曲、樂曲的樂譜，單獨存在，它只是一個符號，並沒有任何意義，當然亦沒有任何商業價值。出售《Merry Christmas Mr. Lawrence》其中595個音符的第三方平台 Adam by GMO並非出售藝術品，也不是出售歌曲切割的版權，而是出售一個噱頭，而這個噱頭只可以炒賣。整個金錢遊戲就是這麽簡單！

坂本龍一的《Merry Christmas Mr. Lawrence》開了出售音符的先河，如果成功，有沒有其他音樂創作人，例如作曲家、作詞家將自己創作的歌曲、樂曲的音符、歌詞的文字出售圖利呢，下一個將會是誰？成名的音樂創作人大部分已賺到盆滿砵滿，對這種賣噱頭的勾當一定嗤之以鼻；還未成名的，想賣亦沒有人買！

如果音符可以賣錢，文學作品，例如古代的詩詞歌賦、現代的劇本、小說、戲劇等等的文字、字母豈不是一樣可以賣錢？想想好像很荒誕，把一本60萬字的小說裏面的文字，例如This is absurd三個字，每一個字賣100美元，600,000乘100，就是6,000萬美元，肯定高過版税的收入。到時，這個世界會否變得瘋狂，人類會否變得瘋癲！

這不是天方夜譚。兩年前，誰又會想像得到一首歌曲的音符可以賣錢；兩年後，誰又可以擔保文學作品的文字不可以分割出售？