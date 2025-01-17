結合生物科技的Clean Beauty新貴！Grown Alchemist除了黑色經典潤手霜，還有哪些必備的口碑好物？

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Grown Alchemist由Keston 和Jeremy Muijs兄弟檔於1999年創立，他們曾為其他品牌研發護膚品，後來希望能創造具有墨爾本風格的護膚品，由化妝品專家、人類生物學專家和成分採購專家組成的團隊，經過十多年努力找尋有效的天然植萃及有機成分，匯萃生物科技與植物精粹，以臨床實證的精研配方製作護髮及護膚產品。

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第一次留意Grown Alchemist大約是2015年，雖說出品是「利用生物學發展的經臨床驗證配方」，然而跑出的是黑色鋁管包裝的經典潤手霜，當時黑底白字的潤手霜設計的確非常前衛，在Instagram是大熱名物，在KOL的相片中常與國際時尚單品同框，從而奠定了Edgy的品牌形象。

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來自澳洲的Grown Alchemist，由於同樣採用棕色瓶子和鋁管包裝，最初常令人歸類「像Aesop」的天然護膚品牌，但隨著多年發展，Grown Alchemist以注重設計而屢獲殊榮的生物護膚品牌形象，成功吸納世界各地的男女用家，更於2022年吸引到L'OCCITANE Group收購，不過，品牌於去年宣佈完成私有化和不再屬於 L'OCCITANE Group 成員，隨著增加業務靈活度後，將專注生活品味、音樂和零售的大型合作與活動，並加速主要市場的全球成長，品牌總部設於倫敦，在當地還提供多種水療護理和服務，包括冷凍療法、通淋巴和靜脈注射療法等等。

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Grown Alchemist利用先進植物和生物科技成分，融合人們的肌膚生物特性，提升吸收和效果。品牌堅持採用有機認證植物萃取精華，零有害合成化學成分，零動物測試，使用環保永續包裝，以成立於1999年的品牌來說可算是可持續發展的先驅。

香港也是Grown Alchemist的發展版塊， 去年年尾已在兩間崇光百貨和海港城開業，上星期更在IFC 「插旗」開設期間限定店，為四月開設的香港旗艦店作序幕，如果大家對這品牌有興趣，除了護手霜外，亦有其他口碑極高的產品值得留意。

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融合香草、橙皮、柑橘精油，散發淡雅宜人香氛。山茶花深層滋養，葡萄籽抗氧化，蘆薈舒緩修護。快速吸收不油膩，軟化肌膚角質，恢復手部柔嫩光滑，適合各種膚質。

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化妝師朋友極力推介的隔離霜，輕盈質地易推開吸收，形成隱形防護膜，即時模糊瑕疵，締造細緻光滑膚質。深層保濕，鎖水持久。完美打造上妝底層，確保妝容持久服貼。特別適合乾燥缺水的肌膚，即使不化妝也可當日用護膚品調整膚質。

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溫和配方適合各種膚質及敏感肌膚，精選天然竹子顆粒能溫柔拋光，蘆薈舒緩修護，粉紅葡萄柚提亮活膚，葡甘露聚醣鎖水保濕。輕柔去除死皮，細緻肌理，煥發光澤。

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訂價親民的三重修復晚霜，配方包括珍貴的靈芝精華，再以抗氧化的紫錐菊萃取結合多重胜肽複合物，協同激活肌膚自我修復機制。深層補水鎖水，提升緊緻度，翌晨醒來，肌膚呈現水潤富光澤的年輕狀態。

Grown Alchemist期間限定店

地點：IFC Mall 1樓LA1號舖