Beauty
識食Hea住瘦
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

03/05/2023

超級食物奇亞籽！食之前要浸水？不適合天天吃？3個關於奇亞籽的疑問！教你做奇亞籽早餐燕麥

#補腦 #健康 #蛋白質 #早餐 #奇亞籽 #超級食物 #健康飲食 #食物營養 #Health & Fitness #營養師 #護心 #水溶性纖維 #奧米加3脂肪酸 #高蛋白乳酪 #奇亞籽進食量
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

　　連鎖咖啡店、健康餐廳、素食餐廳等都有奇亞籽菜式，連即食麵也有奇亞籽款式，相信大家也試過了，或經常購買回家。奇亞籽含豐富膳食纖維，尤其是水溶性纖維、蛋白質及護心補腦奧米加3脂肪酸，實屬超級食物之一。既然這樣有益，可否天天進食？會否食得過多？


（圖片由作者提供）


　　三星期前我在Instagram分享了一條早餐片段，短片中我製作一碗高蛋白乳酪，其中一步驟是直接灑上奇亞籽。有讀者問，奇亞籽需要預先浸水嗎？有見及此，就利用今星期專欄文章，將我多年來收集到的問題一一解答。


超級食物奇亞籽營養豐盛


　　奇亞籽除了含豐富蛋白質和奧米加3之外，亦含豐富各款維他命、礦物質例如鐵質、鈣質及鋅，以及抗氧化物質。而當中最顯著的，就是其膳食纖維含量。每兩湯匙奇亞籽，就能提供10克纖維，這個分量等於進食了兩碗燕麥片。


營養資料庫：奇亞籽（每兩湯匙）
熱量： 138 卡
蛋白質： 4.7克
脂肪：9克
總碳水化合物： 12克
膳食纖維： 10克
升糖指數：低


3個常見奇亞籽疑問


疑問一：奇亞籽應否先浸水？


　　這條問題應該是問得最多了。網絡常見有關奇亞籽的食譜，都是奇亞籽布丁、奇亞籽果醬等，這些食譜都是利用奇亞籽遇水發脹的特點去製作的。所以，有時候我們誤會了，奇亞籽一定要先浸水才能食用。其實，跟其他種子一樣，奇亞籽可直接進食的。但由於其強力吸水關係，所以建議進食奇亞籽的同時，亦飲用適量水分。


疑問二：奇亞籽是否一定要生食？


　　也可能網上食譜多數是布丁、隔夜燕麥之類，所以亦有時令人誤會奇亞籽只適合生食。早前在YouTube分享一款早餐燕麥食譜，煮的時候我加了1湯匙奇亞籽，就有讀者問同一個問題。常見問題都是圍繞著，熱力會否破壞奇亞籽的營養？跟其他食物一樣，熱力、陽光、加工（例如切去外皮）、加入水份、保存時間過長等都會令營養素流失的，但這個流失並不會從「有」變成「無」。所以若果你找到更多方法去享用奇亞籽這款超級食物，無論是生食還是熟食，都可以的。


早餐燕麥片食譜加了奇亞籽：



疑問三：奇亞籽是否不應天天進食？


　　問我這條問題的讀者，通常都因為進食奇亞籽後感到肚子不適。由於奇亞籽纖維含量極高（每兩湯匙就提供10克），再加上吸水力又高，所以對於腸胃較敏感者，進食後可能引致腹脹。減少引致胃脹或肚脹風險，未進食過奇亞籽者，建議從少量開始，例如1茶匙開始（而非1湯匙）。當身體慢慢接受後，再慢慢增加進食量。注意腸胃適應量因人而異，每人接受度不一。一般建議每次每餐不超過2湯匙，全日不超過3湯匙。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應
更多識食Hea住瘦文章

You May Also Like

#補腦 #健康 #蛋白質 #早餐 #奇亞籽 #超級食物 #健康飲食 #食物營養 #Health & Fitness #營養師 #護心 #水溶性纖維 #奧米加3脂肪酸 #高蛋白乳酪 #奇亞籽進食量
More on Beauty

放大顯示
名廚煮場

Watches & Wonders 2023
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk