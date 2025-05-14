高膽固醇人士不用戒芝士？營養師推介4款食法：自製天然芝士粉、Mozzarella健康不失口感！

上星期我分享了一項最新研究，結果顯示芝士並不會增加心血管疾病的風險，因此高膽固醇人士無須刻意避開。更有趣的是，研究指出芝士可能對健康有益，而這些益處或許源自其獨特的發酵過程。有見及此，我特別更新了以下香港超市售賣的天然芝士產品種類，讓大家可以有更多選擇。

誤解：天然芝士一定是一磚磚？

由於加工芝士通常都是片裝，因此坊間流傳著一種誤解，認為購買天然芝士就必須買一整磚回家自行切開。的確，大部分磚裝或餅裝芝士都屬於天然芝士，因為它們通常以較大塊的形式販售，因此食用時需要自行切片。但這並不代表市面上沒有片裝或盒裝的天然芝士，只要懂得查閱成分表，便能找到適合的選擇。

#1 製作三文治或burger：天然片裝芝士

正如上星期專欄文章的圖片所示，加工芝士的包裝正面通常會標示「Processed cheese」字樣。在超市，天然片裝芝士通常採用真空處理方式儲存，不會將每片獨立以膠包裝。想確定芝士是否天然，最有效的方法就是查看成分表。天然芝士通常僅需四至五種原材料即可製作，且不含防腐劑。以下是香港超市出售的部分片裝天然芝士例子，供大家參考。

#2 代替芝士粉：天然芝士碎條

在餐廳食Pasta，侍應通常會詢問是否需要芝士粉。可惜市面上大部分芝士粉多屬於加工食品。若想在家製作更天然的版本，不妨在食用前灑上天然芝士碎，利用意粉的餘溫融化芝士，同樣口感十足。

#3 肚餓當小食：天然茅屋芝士

一般來說，高蛋白乳製品小食，我會推薦希臘乳酪。不過，部分人可能不喜歡無糖乳酪，選擇有味乳酪時又希望減少攝取添加糖。此外，有時候想吃點鹹味小食，茅屋芝士會是更理想的選擇，還能直接用匙羹食用，方便又健康！

#4 加入主菜又要有煙韌咬口感：天然芝士球

Mozzarella原裝芝士球，適合取代肉類加入意粉、沙律等料理，煙靭度十足，可慢慢咀嚼，適合蛋奶素食者食用。