展覽《時尚聯盟—引領工裝美學》：跨越歷史的日本消防員外套、英軍Dispatch Rider’s Coat，近距離欣賞博物館級別古著！

現代男裝設計的造工結構與功能出處，很多時候可以追溯至工裝服飾的源頭，從歷史意外地引伸出來的美學，一直叫古著迷、時裝人都趨之若騖，最近HKDI（香港知專設計學院）就以「時尚聯盟—引領工裝美學」為題於深水埗開辦了一連串活動，由展覽、研討會、Fashion Show、Workshop到古著市集，將不同界別的專業人士與愛好者交疊連繫起來。

首先是由倫敦Vintage Showroom主理人Douglas策劃的工裝展覽，他所擁有服飾收藏屬博物館級別且具極高完整度，在倫敦的古著店及陳列室都是世界知名，更為不少電影及劇集提供重要的歷史戲服，平時我們要預約並親身飛往當地才有機會見識到他的珍藏，現在可以於深水埗DX設計館近距離欣賞實物！

雖然展品年代久遠，但有留意時裝的人應該不會感到陌生，例如右邊那款大褸已不知道比各品牌復刻或模仿過多少遍了，原型是這件二次大戰1940年代的英軍Dispatch Rider’s Coat，給當時的電單車通訊兵著用，橡膠塗層帆布加上衣襟設計能夠高效擋風擋雨，而胸前斜置、方便存取地圖的口袋更是一大特色，跟同年代其他國家的Biker Jackets異曲同工。

左方這件1930年代日本消防員外套亦跟英式Trench Coat有幾分相似，最有趣的地方是它採用了刺子繡（Sashiko）布料，現在看起來有點時空交錯之感，將傳統日式布料應用到西式服裝設計其實也很有潮流味道。右方的1880年代法國工裝更是罕有珍藏，屬於巴黎消防隊的制服，立領樣式加上人字紋麻質布料非常優雅，難以想像是救火英雄的服裝吧？

活動開幕酒會當晚除了有Douglas本人親身在場介紹展覽，還有多個本地設計單位的時裝匯演及新品展示。當然，有得睇還有得買，剛過去的週末就有古著研究組與多位店主於臨時街市3號棚旁邊參加古著市集。有興趣的朋友不容錯過，展覽位於深水埗DX設計館直至11月27日星期三。