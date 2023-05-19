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男男女女‧「嘉」點情趣
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19/05/2023

七八九十後集體回憶！想當年之「Y」雜誌Dr. Sex現身！從前、現在「性的疑惑」有咩大不同？香港人對性事仍勁保守？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　還記得那些年初次接觸性知識在哪裏？遇性疑難話畀邊個知？說到向大眾講解性教育的「始祖」，相信曾風靡一時的「Y」雜誌必定是其一！當年雜誌中的一個「Dr. Sex」專欄專為少男少女們解答各種性的疑惑，好像「錫錫會大肚？」、「點計安全期？」、「應否獻出第一次？」等等，深受年輕讀者們歡迎！今集我們有幸邀請到當年「Y」雜誌的其中一位Dr. Sex現身！身兼牙醫、法醫和性學專家的梁家駒醫生，與大家齊齊分享當年的各種趣聞，以及對不同世代，不同性疑惑的看法！

 

 

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Credits

Photograph／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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