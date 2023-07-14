今期講催情古法、食物！藍色藥丸／龍涎香／印度神油／生蠔真係有神效？夏天做呢件事、食一種水果情趣大提升

上集和大家分享過溫度對性慾的影響，今集我們繼續討論在炎炎夏日，有甚麼食物可以提升性慾！男士們想要「振雄風」，也許曾想過靠一顆「藍色藥丸」，但「藍色藥丸」的真正作用究竟是甚麼？真係一食便即刻有反應咁神效？如果不靠藥物，又有哪些方法可以改善性功能？中國古法你敢唔敢用？印度神油又是甚麼？有說生蠔可以催情，原來有一種水果別具效用！即刻聽聽專家點講！

Readmore：

炎炎夏日竟是性事旺季？幾多度最能誘發性慾？咩體位最啱夏天？一件家中小法寶讓早洩男生持久度Up！

放臭屁！襪帶撠住！仲會噴奶？性事蝦碌尷尬位大分享！原來陰道都會「放屁」？撞破男伴睇AV、自慰如何神逆轉老尷場面？

Credits

Photograph／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Ashley Tsoi