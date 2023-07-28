今集講性別認同！男女性別以外仲有They / Them！哪些名人明星選擇跨性別？性別焦慮可以殺死人？

談到「性別認同」這個話題，相信大家都發現近年除了男和女的He、She，亦多了They 、Them這種非二元性別（Non-binary）的稱謂。究竟天生性別特徵和自我性別認同有甚麼分別？在我們熟悉的政治界、外國名人中，有哪些人願意勇敢站出來公開自己的性別定位？原來性別焦慮更有機會演變出心理問題、更曾發生轟動一時的自殺案例！到底雙性人在出生時父母應否為他們選擇性別？「性別自主權益」又是甚麼？即聽專家分享！

Readmore：



有所不知月經冷知識、荒謬禁忌！被困月經屋係咩滋味？邊個靠食經血延年益壽？月經期間行房有甚麼要注意？



今期講催情古法、食物！藍色藥丸／龍涎香／印度神油／生蠔真係有神效？夏天做呢件事、食一種水果情趣大提升



Credits

Photograph／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Ashley Tsoi