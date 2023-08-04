04/08/2023
性病一定唔關你事？全球每年新增個案有咁多億！固定伴侶、身體無異常、口交都有機會中招！邊種最難察覺？邊種潛伏10年？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
談到性病，相信不少人第一個發反應是「唔關我事」！其實性病問題絕對不能忽視，因為只要一次無做足安全措施，就有機會染上性病！究竟除了我們熟悉的淋病、梅毒、疱疹等，還有甚麼較少人知或較難察覺的性病？是不是有固定性伴侶，就不會染上性病？某種性病的潛伏期更會長達10年？原來「HPV」不只和女性子宮頸癌有關，男性都會患上HPV相關癌症！今集就等專家拆解種種性病迷思！
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有所不知月經冷知識、荒謬禁忌！被困月經屋係咩滋味？邊個靠食經血延年益壽？月經期間行房有甚麼要注意？
Credits
Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung
Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung
Video Editing／Crystal Kwok
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