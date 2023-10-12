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男男女女‧「嘉」點情趣
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12/10/2023

肥都可以好靚？肥妺點由自卑、抑鬱翻身建立自我形象價值？瘋狂減100磅得不償失！大碼時裝店創辦人分享何謂Body Positivity

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　過往與大家探討過不同的男女關係、情趣和身體界線等主題，今天我們請來特別嘉賓，大談美的新準則！在你眼中，怎樣才為之「美」？要身材夠瘦、眼睛夠大、鼻子夠高才稱得上美嗎？正所謂「肥都可以好靚」，究竟肥妹怎樣看待自己？Body Positivity就是大家常說的Fat Pride嗎？今集請來大碼時裝店My Rules創辦人Gloria Tsui，與大家分享個人睇法！曾瘋狂減掉100磅的她，為何現在仍選擇當肥妹？她如何從自卑中重拾自我價值，自信爆燈示人？如何為肥胖客人解開心結？即睇她剖析心底話！

 

My Rules HK：https://myruleshk.com/

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video Editing／Crystal Kwok

 

 

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