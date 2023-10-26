26/10/2023
美酒佳餚巡禮、聖誕佳節陸續來！酒精可催情定亂性？飲酒過量性愛女生難有高潮、男性難勃起！飲幾多啱啱好？醉酒「執屍」是怎麼一回事？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
闊別4年「美酒佳餚巡禮」回歸！在這個品嘗美酒的晚上，我們今集就來講飲酒！關於酒精，相信大家也有不少迷思，究竟酒是否可以催情？喝醉後的Beer Goggles又是甚麼？原來酒後想再進一步，飲到某個階段就要停！過多酒精未必對性愛有幫助，反而會令男性有勃起障礙？女性敏感地帶遲鈍？另一邊廂，臨近節日，女性也要小心喝醉後被「執屍」！種種關於酒精的疑惑，有請專家拆解！
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Credits
Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li
Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li
Video Editing／Crystal Kwok