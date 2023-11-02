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男男女女‧「嘉」點情趣
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02/11/2023

大碼情侶拍拖性事點滴分享！如何面對身材焦慮、奇異目光？性愛體位姿勢有考量？肥人伴侶的完美性愛是怎樣？維繫感情秘訣公開

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　每對情侶都有各自的相處之道，究竟不同類型的情侶，是如何讓愛情保鮮？今集我們再次請來大碼時裝店My Rules創辦人Gloria和她的丈夫Anthony，大談肥胖女生拍拖的心路歷程！曾有著身材焦慮的Gloria，原來在拍拖初期不敢以真面目見人，要化定妝講早晨！而作為伴侶，另一半是肥妹，有沒有受外來壓力、朋輩影響？床事性事與普通人有何不同？如何為愛情保鮮？今天就交給這對甜蜜的大碼Couple與大家分享！

 

My Rules HK：https://myruleshk.com/

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Tony Leung

Editing／Ronald Chang , Crystal Kwok

 

 

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