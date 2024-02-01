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男男女女‧「嘉」點情趣
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01/02/2024

中醫講女人最怕：陰道乾、性事疼痛、性慾低！甚麼是陰虛？食黃豆、當歸對女性無益？勁多滋陰食物補品湯水推介：鮑魚、雪耳豐儉由人

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　中醫常說「年過半百陰自半」，隨年齡增長，體內的「陰」也會不斷消耗；而不同體質如腎陰虛、肝鬱氣滯等，都會影響我們的「陰」！當身體的「陰」不足，便會容易出現皮膚乾、眼乾、甚至陰道乾澀的情況。因此養好我們體內的「陰」，對身體健康，以至性福也有幫助！從中醫角度，有甚麼食物可以滋陰？鮑魚、海參超有用？另一邊廂，準媽媽們想一擊即中，有甚麼要留意？俗語「大肚婆唔食得涼嘢」又係真唔係？再次有請註冊中醫許懿清醫師分享！

 

 

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男人最痛：勃起功能障礙、早洩、性慾低！生理定心理影響？簡單自我測試，用郵票一試就知？一些破壞精子生活小習慣要戒！

 

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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