Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

29/02/2024

性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？

#男男女女 #關係 #接吻 #性上癮 #兩性關係 #戀愛 #性冷感 #性慾 #性生活 #心理 #情感關係 #強迫症 #情侶 #抑鬱症 #性愛 #邊緣人格障礙 #男女關係 #愛情 #性沉溺 #AV #情趣 #Sex Tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　熱戀蜜運中的情侶最怕對方性冷感，相反，如果另一半性上癮，又是怎樣一回事？究竟是否性慾旺盛、「大食」，愛睇AV就等於性上癮？未必！何謂性行為失控？過度手淫都要留意！原來性沉溺原因男女大不同，女性是為了證明自己一件事？邊類人容易患上性沉溺？除了藥物治療，還有甚麼醫治方法？即聽專家拆解！

 

 

Readmore：

性愛姿勢：Top 3做愛體位公開！男女喜好大不同！哪些體位女性最易性高潮？一個體位最危險！如何向伴侶表達喜好體位？教你性溝通3招！性愛期間切忌講XX！

如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮

 

Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應
更多男男女女‧「嘉」點情趣文章

You May Also Like

#男男女女 #關係 #接吻 #性上癮 #兩性關係 #戀愛 #性冷感 #性慾 #性生活 #心理 #情感關係 #強迫症 #情侶 #抑鬱症 #性愛 #邊緣人格障礙 #男女關係 #愛情 #性沉溺 #AV #情趣 #Sex Tips
More on Sex & Love

放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk