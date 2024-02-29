29/02/2024
性慾旺盛、「大食」等於性上癮？世衛有指標！老師上課睇AV不能自控？過度手淫、嫖妓，性行為失控還會有甚麼表現？性沉溺原因男女大不同？有無得醫？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
熱戀蜜運中的情侶最怕對方性冷感，相反，如果另一半性上癮，又是怎樣一回事？究竟是否性慾旺盛、「大食」，愛睇AV就等於性上癮？未必！何謂性行為失控？過度手淫都要留意！原來性沉溺原因男女大不同，女性是為了證明自己一件事？邊類人容易患上性沉溺？除了藥物治療，還有甚麼醫治方法？即聽專家拆解！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi
Editing／Crystal Kwok
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