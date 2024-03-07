性愛Timing研究！男女鍾意咩時段做愛？男性早上幾點性慾最旺盛？研究：8成人希望床事持續30分鐘！現實只得X分鐘！幾耐算正常？每個人都有個性愛劇本！如何增加性福？

今集大談「性愛時間」！不說不知，原來男女對性事的Timing各有喜好，男性上午幾點性慾最旺盛？女性喜歡呢個時間做？在性事的理想時長方面，原來有八成人都希望超過30分鐘！那麼現實的性事時長又是多少？如果少過一定時間就算早洩！兩性如何可以配合達至雙方滿足也有講究！即聽專家分享！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok