前性工作者接客經歷揭秘！最高紀錄日接32客！怪客要求扮蜘蛛精勾引唐三藏？甚麼是「不解Plan」？外國人那話兒真係大啲？獨門吸客絕招公開

在今年奧斯卡的大熱電影《可憐的東西》（Poor Things）中，愛瑪史東（Emma Stone）飾演妓女的情節叫人看得目瞪口呆！一直以來，大家對性工作者也許會抱有不同態度和看法，今集我們請來前性工作者豆漿，和我們分享她的工作見聞！在她工作巔峰期，曾試過一天接32個客！客人曾要求上演「蜘蛛精吃唐三藏」的戲碼？是否外國人的那話兒真的特別大？遇上怪客的話，她又會怎樣應對？事不宜遲，有請豆漿為我們分享！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok, Heizel Choi