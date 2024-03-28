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男男女女‧「嘉」點情趣
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28/03/2024

精液量少於X毫升或有心臟疾病？精液質素反映身體狀況！紅黃綠色精液代表前列腺或肝膽有事？精子量少通常缺乏3種營養！過度射精睇對眼就知？不同年紀幾耐射精一次？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　男士們想知自己身體狀況，除了不時做身體檢查，原來精液也能反映某些健康警號！正常精液顏色為灰白色，若精液帶紅、黃、綠色，有機會與前列腺或肝膽有關？除了咖啡、酒、大蒜，還有哪些食物會影響精液氣味？正常每次精液量應是多少？精子量低原來和這3種營養素有關！中、西醫點睇射精頻率？「三日一清」是否不同年紀都適用？即聽專家詳解！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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