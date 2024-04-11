11/04/2024
男女性高潮大分析！男性射精速度達時速XX公里！女性高潮有哪些表現？潮吹噴泉AV先有？女性十次性愛只有四次高潮？性高潮秘技公開！甚麼是性愛姿勢對齊？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
今集討論性事最重要的一環：性高潮！想要達至性高潮，先要從生理角度了解！究竟兩性在性高潮時，身體發生了甚麼變化？原來男性射精速度可達車行時速！女性高潮有哪些表現？潮吹是否人人做到？女性十次性愛中，只有四次高潮！想提升高潮機會，除了必學性愛姿勢對齊，還可以從哪些方面入手？即聽專家教路！
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精液量少於X毫升或有心臟疾病？精液質素反映身體狀況！紅黃綠色精液代表前列腺或肝膽有事？精子量少通常缺乏3種營養！過度射精睇對眼就知？不同年紀幾耐射精一次？
Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi
Editing／Crystal Kwok
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