SM女王登場大揭秘！SM=皮鞭、變態？同《格雷》情節有幾似？入行最初為呢樣！哪些人愛「被調教」？最難忘兩夫婦齊上陣超尷尬！客人慾望其實老婆女朋友舉手之勞？

今集請來本港著名SM女王Jessica來個大分享！關於SM行業，相信大家都會有不少迷思，究竟SM是否如《格雷的五十道陰影》般刺激浪漫？是否做齊鞭打綁縛就等於SM？還是覺得SM好變態？喜歡「被調教」的人，大多是甚麼類型？當年Jessica為何選擇入行？對她而言，又怎樣看待SM這回事？曾遇過哪些令她印象深刻的客人？夫妻檔都試過！事不宜遲，即聽Jessica分享！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok