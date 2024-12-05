跨男現身說法！如何面對性別不安？跨男、女同、Tomboy各有不同定義！性別過渡困難重重？在港性小眾面對甚麼挑戰？

性小眾在社會各界面對不同挑戰，平權之路可謂困難重重。今集，「男男女女 嘉點情趣」邀來了香港跨性別平權協會主席謝浩霖（Henry），和我們分享他的心路歷程！早年在英國留學的他，如何面對自己性別不安的問題？跨男、女同、Tomboy各有不同定義？回到香港後，他在性別過渡上又面對甚麼難關？種種關於性小眾的迷思，立即由Henry拆解！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok