19/12/2024
香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
相信大家也有看過《Magic Mike》（光豬舞壯士），Channing Tatum所飾演的脫衣舞男至今仍令人難以忘懷！不說不知，原來香港也有本地出產的「猛男騷」，更是由全女班底一手製作？從選角、劇本到排舞，如何一一實現這個港版《Magic Mike》？亞洲人和外國人的性感定義大不同？除了消防員和飛機師，還有甚麼惹人遐想的角色？今集請來Naughty Nights香港猛男騷的幕後班底，和我們分享箇中趣事！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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