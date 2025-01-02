02/01/2025
新年重拾性福！性治療師拆解疑惑：一年性生活少於X次就是無性夫妻！伴侶體態改變是主因？如何避免「交功課」？改善性生活靠這個環節
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
正所謂「新年新開始」，來到新一年，是時候重拾性福！今集，我們邀來了認可性治療師古錦榮先生，為大家拆解內心疑惑！原來一年性生活少於10次，就算是無性夫妻？疲倦和忙碌，究竟是真正原因還是藉口？除了視覺吸引，我們還可以從哪些方面入手，提升性趣？想改善性生活，絕不能忽視前戲？事不宜遲，有請古Sir解答大家！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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