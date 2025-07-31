31/07/2025
性與藝術的關係！人體書法以文字為身體發聲？最初創作因Haters而起？人體書法家瑪莉社長：書法是我抒發的渠道
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
性是不少藝術家的創作題材，今集「男男女女 嘉點情趣」就邀請了人體書法家瑪莉社長作為嘉賓，和我們大談性與藝術的關係！究竟人體書法是甚麼一回事？最初創作因Haters而起？創作過程中曾遇上不少同路人？實際落筆又有甚麼注意點？事不宜遲，有請瑪莉社長！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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