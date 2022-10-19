19/10/2022
麵包控必看！紐約 X 日本百名店 The City Bakery！ 必吃人氣牛角包、性價比高CB Breakfast
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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逢周三更新
大家有每天都吃早餐的習慣嗎？對筆者來說，早餐是一天的開始，非常重要。筆者以前都試過「168」間歇性斷食，減肥未成功，額邊卻不斷爆瘡，原來對筆者來說沒有吃早餐下工作，給身體無比壓力，所以回復吃早餐的習慣，壓力瘡就停下來。把話題扯遠了，說回今天要跟大家介紹吃早餐的麵包店THE CITY BAKERY。
THE CITY BAKERY於1990年在紐約曼哈頓開業，於2013年在大阪開設了全球第一間海外分店。開業前，日本方面還派出員工前往紐約，向當地麵包師傅和咖啡師學藝。不過，由於財務問題，位於美國的THE CITY BAKERY於2019年結業，現在只有約30間日本分店包括麵包店、咖啡店和餐廳繼續營業。
紐約大都會的氣氛
位於梅田Grand Front Osaka的THE CITY BAKERY是日本第一間分店。驟眼看店名不顯眼，反而紅字Hot Chocolate就第一眼看見，因為熱朱古力在紐約寒冬是每天售出1,000杯的旗艦產品。
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