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14/06/2023

日本最美村莊「伊根町」：品嘗鮮美甘甜舟屋海鮮丼，與老鷹海鷗一起出海遊覽秘境！

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    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　離開「日本三景」天橋立，「不一樣的京都」旅程繼續向北行，「海之京都」的最後一站便是伊根町。伊根町被譽為日本最美村莊之一，於2013年更與天橋立一起被米芝蓮評為兩星旅遊勝地。

 

　　伊根町面向日本海，這個小漁村最大的特色是有著過千年歷史的傳統舟屋建築群。當地漁民將木造房屋建於水上，一樓用作停泊漁船，二樓則是日常生活起居間。二百多間舟屋在伊根灣沿岸聚落，成為世界獨一無二的風光。

 

Read more：登山俯瞰「昇龍觀」！ 天橋立絕景之旅：觀光船、元伊勢籠神社、傘松公園，迷人景致盡收眼底

 

伊根町位於京都府最北面，臨海的丹後半島東北部。（圖片取自伊根町觀光協會）

筆者建議先到「道の駅　舟屋の里公園」，一個位於山上的瞭望台，從高處俯瞰風光明媚的伊根灣和連綿樸實的舟屋。

1993年NHK連續劇「ええにょぼ」於伊根町取景，令這個隠世的小漁村頓時全日本廣為人知。

公園裏還有餐廳、紀念品商店和休憩地方。

來到漁村怎可能不嘗嘗美味的海鮮呢？筆者建議可以到位於2樓的「レストラン 舟屋」，它頗受當地人歡迎。

必吃美食當然是「舟屋海鮮丼」（1,800円，約HK$100），以當日捕獲最新鮮的海鮮組合而成。

 

レストラン 舟屋

地址：京都府与謝郡伊根町字亀島459 道の駅 舟屋の里 2F（Google Maps

電話：0772-32-0680

營業時間：10:00 - 17:00（冬季至16:00）

休息日：逢星期二休息

Tabelog網站：詳情

 

 

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