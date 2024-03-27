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27/03/2024

香港學騎馬！與退役賽馬做夥伴，學習策騎技術＋跟馬大哥慢步沙圈，既興奮又浪漫！

#本地遊 #騎馬 #香港 #馬術 #Travel #國際騎術中心
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  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

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    逢周三更新

　　不知道從哪時候開始筆者想學騎馬，那又為甚麼想學騎馬呢？或者一套卡通片，又或者一套電影，筆者苦苦思索也想不起原因，只知道心底裏一直有一個想法「我想學騎馬」。

 

　　2024年筆者終於達成這個「心願」，剛剛完成了為期四課的馬術基礎課程，既興奮又快樂。在新環境有新體驗，猶如去了一趟小旅行，所以筆者也急不及待要跟大家分享在香港騎馬初體驗。

 

國際騎術中心

 

　　筆者是在國際騎術中心學騎馬，它位於新界元朗，對於住在港島區的筆者真是蠻遠，不過正正陌生感讓筆者覺得「行開下，去到另一個空間，可能會有個新發現」。大家有印象這句話是黎明在電訊廣告裏的經典對白之一？巧合地，故事中黎明也有在天山旅行時騎馬。

 

辦公室

 

　　國際騎術中心佔地160,000平方尺，主要分為三部分，首先是辦公室，在這裏可辦理登記、還有休息區、儲物櫃、更衣室、淋浴間和洗手間等設備。

 

沙圈

 

　　第二部分是沙圈，國際騎術中心內有五個大型沙圈，可讓不同級別的騎手練習策騎，亦有些設有裝置可練習進階馬術技巧。

 

馬房

 

　　第三部分是馬房，飼養了三十多匹馬，有退役賽馬和小馬。退役賽馬是久經訓練，所以非常乖巧，而且它們經驗豐富，故筆者會稱呼它們為馬大哥或者前輩。

 

 

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